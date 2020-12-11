«Это перестало быть работой. Это моя семья». Ольга Бурлакова и Юрий Царёв вспоминают, как начиналось утреннее вещание на СТВ

1 января «Столичное телевидение» отметит двадцатилетний юбилей! И, конечно, невозможно представить телеканал без утренней программы.
1 января «Столичное телевидение» отметит двадцатилетний юбилей! И, конечно, невозможно представить телеканал без утренней программы.
Тысячи эфиров, десятки тысяч гостей. От погоды и гороскопа до главных событий в стране и мире. «Утро. Студия хорошего настроения» стала настоящим брендом СТВ.
Наша съемочная группа отправилась на запись программы, чтобы узнать, с чего все начиналось. А встретили нас бессменные ведущие Ольга Бурлакова и Юрий Царев.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Меня пригласили на кастинг. Услышали, увидели и сказали, что вам надо все-таки на телевидение. И как раз на СТВ проходит кастинг на «Утро». Очень много людей было, мне кажется около 100, очень массовый такой кастинг на утреннюю программу. Я удивилась, когда мне через две недели позвонили и сказали: вас утвердили. Это перестало быть работой. Это просто какая-то часть жизни, это какой-то мой такой быт. Это моя семья. Все ведущие очень дружат между собой, причем и в реальной жизни тоже, не только в студии, поэтому мы можем позволить себе какие-то маленькие шалости, шутки.
Долгие годы программа будила зрителей на телеканале СТВ.
Кстати, нами был поставлен своеобразный рекорд – на чашечку утреннего кофе пришло аж 90 человек – артисты Национального академического народного хора имени Цитовича.
А однажды прямо в студии пара связала себя узами брака. Последние два года для «Утра» стали знаковыми – шоу сменило кнопку, название и переехало в новую просторную студию.
«Новое утро» на телеканале РТР-Беларусь сохраняет лучшие традиции и идет в ногу со временем.
Юрий Царев, ведущий:
Программа за 10 лет менялась очень много раз. Менялся стиль ведущих, менялись студии, декорации, режиссеры. Потом канал перешел в HD-формат, СТВ перешел самым первым. Я помню этот первый день, когда в HD-формат все вошли, все еще не знали, как пользоваться пультом. Нет грима под HD, обычный грим не идет. Такой был достаточно волнительный для всех этот переход, но хорошо пошло тогда и все каналы подтянулись. Сейчас в Беларуси вещают в HD качестве. Это очень здорово – идти в ногу со временем.
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Конечно, за долгие годы эфиров не обходилась и без курьезных случаев.
Юрий Царев:
Я помню, когда в Минске была выставка экзотических бабочек в музее I съезда РСДРП. Этих бабочек привезли в студию, чтобы это все красиво показать. Их было очень много, они живут один день. Они разлетелись красиво по студии, это была зима, соответственно, работало отопление, кадр получился хороший, но потом мертвые бабочки падали у нас в течение месяца.
Потом я помню, как мы снимали в студии БГУ, и привели человека, который является заводчиком енотов. Енотов нельзя выпускать из клетки, потому что они гиперактивные, а для кадра нужно было выпустить этого енота. Мы выпустили енота и 2,5 часа его ловили.
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