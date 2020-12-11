«Это перестало быть работой. Это моя семья». Ольга Бурлакова и Юрий Царёв вспоминают, как начиналось утреннее вещание на СТВ

1 января «Столичное телевидение» отметит двадцатилетний юбилей! И, конечно, невозможно представить телеканал без утренней программы.

Тысячи эфиров, десятки тысяч гостей. От погоды и гороскопа до главных событий в стране и мире. «Утро. Студия хорошего настроения» стала настоящим брендом СТВ.

Наша съемочная группа отправилась на запись программы, чтобы узнать, с чего все начиналось. А встретили нас бессменные ведущие Ольга Бурлакова и Юрий Царев. Ольга Бурлакова, ведущая:

Меня пригласили на кастинг. Услышали, увидели и сказали, что вам надо все-таки на телевидение. И как раз на СТВ проходит кастинг на «Утро». Очень много людей было, мне кажется около 100, очень массовый такой кастинг на утреннюю программу. Я удивилась, когда мне через две недели позвонили и сказали: вас утвердили. Это перестало быть работой. Это просто какая-то часть жизни, это какой-то мой такой быт. Это моя семья. Все ведущие очень дружат между собой, причем и в реальной жизни тоже, не только в студии, поэтому мы можем позволить себе какие-то маленькие шалости, шутки.

Долгие годы программа будила зрителей на телеканале СТВ. Кстати, нами был поставлен своеобразный рекорд – на чашечку утреннего кофе пришло аж 90 человек – артисты Национального академического народного хора имени Цитовича.

А однажды прямо в студии пара связала себя узами брака. Последние два года для «Утра» стали знаковыми – шоу сменило кнопку, название и переехало в новую просторную студию. «Новое утро» на телеканале РТР-Беларусь сохраняет лучшие традиции и идет в ногу со временем. Юрий Царев, ведущий:

Программа за 10 лет менялась очень много раз. Менялся стиль ведущих, менялись студии, декорации, режиссеры. Потом канал перешел в HD-формат, СТВ перешел самым первым. Я помню этот первый день, когда в HD-формат все вошли, все еще не знали, как пользоваться пультом. Нет грима под HD, обычный грим не идет. Такой был достаточно волнительный для всех этот переход, но хорошо пошло тогда и все каналы подтянулись. Сейчас в Беларуси вещают в HD качестве. Это очень здорово – идти в ногу со временем. Читайте также: Наталья Надольская: я каждую новогоднюю ночь снимала, кто родился в городе первым «Первые сотрудники телеканала – мы сидели все на подоконнике». Екатерина Забенько о том, как начинала работать на СТВ