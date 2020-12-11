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Гололёд, мокрый снег и дождь. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

11 декабря 2020 06:25
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Новости Беларуси. Очень скользко, мокрый снег и дождь. 11 декабря по Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными.

Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды

Гололёд, мокрый снег и дождь. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-1

Такая погода провоцирует серьезные аварии. На скользкой дороге автомобиль становится трудноуправляемым. Резких движений при переключении передач, при разгоне или маневрировании лучше избегать. В условиях ограниченной видимости встреча с пешеходом на дороге особенно опасна.

Гололёд, мокрый снег и дождь. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-4

Напомним, ГАИ Минска усилила контроль за пешеходами. Из-за снегопадов и гололеда количество аварий с их участием увеличилось. Госавтоинспекция также напоминает: зимой, особенно в условиях плохой видимости, передвигаться следует с включенным ближним светом, а перед поездкой очищать стекла и фары от наледи.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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