Новости по тегу #Телевидение

За проектом – команда «Доктор Хаус». Те самые ребята, которые когда-то покоряли зрителей на сцене КВН. Свой фирменный юмор команда перенесла на телеэкран и теперь будет смешить уже всю белорусскую аудиторию.
Не пропустите! 3 октября в 20:45.
Каждый день миллионы белорусов включают телевизор, выбирая любимые шоу, сериалы и новости. Но задумывались ли вы, как телеканалы узнают, что именно вам нравится?
Мы продолжаем раскрывать тайны самого ожидаемого кинособытия сезона первого художественного сериала собственного производства СТВ «Голос сердца».
В Минске стартовали съемки телевизионного художественного фильма «Голос сердца». Психологическая мелодрама с элементами детективного триллера, звездный актерский состав и сюжет, от которого захватывает дух.
«Шутим, как говорят люди».
Речь идет о российском телеканале viju TV1000 Драма, который находился на 53 кнопке и показывал зарубежные фильмы и сериалы.
«Национальная библиотека – это не просто красивое здание, но это еще и очень красивое наполнение».
«Российские коллеги зачастую расспрашивают, как мы что-то делаем, глядя наши программы».
В День защитника Отечества новый телеканал «ВоенТВ» появится на белорусском телевидении. В чем его уникальность и актуальность, что увидят зрители? Все подробности у нашей гостьи.
«Это просто суперпроект, который позволяет каждой девочке, независимо от занимаемой должности и работы, проявить себя».
В конце ХХ века мир накрыла цифровая революция. Спутниковое вещание, интернет, мобильная связь. Казалось, эпоха «голубого экрана» подходит к концу. Но телевидение не умерло.
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