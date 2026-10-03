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Новости по тегу #Телевидение

Шутки о Беларуси от белорусов! Новый сезон «ДХ Шоу» стартует на СТВ
03 октября 2026 17:13

Шутки о Беларуси от белорусов! Новый сезон «ДХ Шоу» стартует на СТВ

«ДХ Шоу»! Премьера первого юмористического шоу Беларуси на СТВ
25 сентября 2026 07:08

«ДХ Шоу»! Премьера первого юмористического шоу Беларуси на СТВ

Кто считает ТВ-рейтинги и какой контент нравится белорусам? Узнали, как работает единый национальный медиаизмеритель
03 сентября 2026 08:04

Кто считает ТВ-рейтинги и какой контент нравится белорусам? Узнали, как работает единый национальный медиаизмеритель

Интригующий сюжет и яркие роли! Софья Шуткина и Антон Денисенко рассказали о съемках сериала СТВ «Голос сердца»
09 июля 2026 08:14

Интригующий сюжет и яркие роли! Софья Шуткина и Антон Денисенко рассказали о съемках сериала СТВ «Голос сердца»

«Не оставит равнодушным ни одного зрителя!» О чем будет сериал «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности
15 июня 2026 12:09

«Не оставит равнодушным ни одного зрителя!» О чем будет сериал «Голос сердца»? На СТВ раскрыли подробности

Что значит юмор «от белорусов для белорусов»? Фронтмен «ДХ Шоу» объяснил
14 июня 2026 07:45

Что значит юмор «от белорусов для белорусов»? Фронтмен «ДХ Шоу» объяснил

В Беларуси отключили один из телеканалов. Что с ним случилось?
13 мая 2026 07:35

В Беларуси отключили один из телеканалов. Что с ним случилось?

Алмаз знаний! Кто чаще всего посещает Национальную библиотеку и какие сокровища там можно найти? Интервью с Вадимом Гигиным
22 февраля 2026 08:49

Алмаз знаний! Кто чаще всего посещает Национальную библиотеку и какие сокровища там можно найти? Интервью с Вадимом Гигиным

Чем отличается белорусское телевидение от российского? Узнали у Вадима Гигина
22 февраля 2026 08:37

Чем отличается белорусское телевидение от российского? Узнали у Вадима Гигина

В Беларуси с 23 февраля начнёт вещание новый канал ВоенТВ. Узнали, что там будут показывать
12 февраля 2026 08:33

В Беларуси с 23 февраля начнёт вещание новый канал ВоенТВ. Узнали, что там будут показывать

Как реалити-шоу «Есть девчонка одна» на СТВ меняет белорусских женщин? Сапего вспомнила одну из участниц
01 февраля 2026 07:49

Как реалити-шоу «Есть девчонка одна» на СТВ меняет белорусских женщин? Сапего вспомнила одну из участниц

Сможет ли интернет полностью заменить телевидение? Мнение
30 января 2026 19:00

Сможет ли интернет полностью заменить телевидение? Мнение