Валерий Науменко о том, как на СТВ раньше выходили в эфир: «Оператор держал в руках трубку скрученную новостей»

Валерий Науменко, телеоператор СТВ:

В то время, когда я пришел на «Столичное телевидение», это была очень дружная молодая команда. Все с амбициями, все желающие работать, у всех горят глаза.

Помню, первый Новый год мы все встречали на работе. Все. У всех была куча заданий. Первый хлеб, произведенный в новом году. Как люди гуляют в Новый год на площади Ленина, как люди гуляют на Октябрьской площади, как люди гуляют возле Дворца спорта.