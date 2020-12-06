Валерий Науменко о том, как на СТВ раньше выходили в эфир: «Оператор держал в руках трубку скрученную новостей»

Новости Беларуси. Наш телеканал приближается к знаковой дате. Совсем скоро СТВ отметит 20-летие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Наш телеканал приближается к знаковой дате. Совсем скоро СТВ отметит 20-летие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Валерий Науменко, телеоператор СТВ:
В то время, когда я пришел на «Столичное телевидение», это была очень дружная молодая команда. Все с амбициями, все желающие работать, у всех горят глаза.
Помню, первый Новый год мы все встречали на работе. Все. У всех была куча заданий. Первый хлеб, произведенный в новом году. Как люди гуляют в Новый год на площади Ленина, как люди гуляют на Октябрьской площади, как люди гуляют возле Дворца спорта.
Телетекстов не было. Вот видите сейчас – это телетекст, здесь идет текст, и они читают. А раньше было – они писали на листах А4 большими буквами, печатали текст. Потом все листы А4 склеивали в длинную ленту, потом скручивали в трубочку. И оператор держал в руках трубку скрученную новостей, включал камеру и потихоньку отпускал вниз эту ленту.
И в поездах сюжеты снимали, и в болотах снимали сюжеты, на военных учениях. С утра ты приезжаешь на работу – иногда не знаешь, чем день закончится. С утра ты можешь побыть на какой-то уникальной операции в больнице, в обед съездишь на беседу с чиновниками, а вечером попадешь в Большой театр на балет. Все, что угодно. Такой работе можно только позавидовать.