На ветках можно найти бутылки из-под шампанского, окорок, лекарства. В Гродно появилась аллея необычных новогодних ёлок

Новости Беларуси. Новогодние елки, которых мы не ожидали. Гродненские предприятия удивили горожан своим креативом на тему любимого зимнего праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Центральном городском парке появилась аллея дизайнерских новогодних елок.

Главных зимних красавиц и праздничные инсталляции своими руками сделали работники около 40 гродненских организаций. Так, в парке появилась елка из теста, дерево в виде линии электропередач. На ветвях можно обнаружить бутылки из-под шампанского, окорок, лекарства, виниловые пластинки, есть и почта Деда Мороза. Эта коллекция новогодних игрушек вернёт вас в детство. Праздничная выставка открылась в Гомеле

А символа наступающего Нового года – быка – изготовили из воздушных фильтров. Каждая организация красочно и музыкально презентовала свое изделие.

– Поздравляю всех с Новым годом! Здоровья, сил!

– Дедушка, а в чем сила?

– Как в чем? В молоке!

– С Новым годом!

Любовь Копаничук, начальник отдела идеологической и кадровой работы Гродненского стеклозавода:

Наша шкло няхай заззяе і дарослым, і малым. Усім на свеце аб’яўляем – лепшыя напоі ў ім. Об этом говорит шампанское, которое в этом году тоже будет в бутылке от нашего Гродненского стеклозавода. Так что наша елка самая новогодняя.

Ольга Комисарова, жительница Гродно:

Пришли с семьей, выбрались на прогулочку. Радостно, конечно, весело нам. Огоньки все-таки поднимают настроение – украшение города.

Волшебным в Гродно станет и нынешний пятничный вечер 11 декабря. По улицам областного центра проедет Дед Мороз со Снегурочкой в светящемся новогоднем кортеже.