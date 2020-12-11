Прямой эфир

На ветках можно найти бутылки из-под шампанского, окорок, лекарства. В Гродно появилась аллея необычных новогодних ёлок

11 декабря 2020 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новогодние елки, которых мы не ожидали. Гродненские предприятия удивили горожан своим креативом на тему любимого зимнего праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Центральном городском парке появилась аллея дизайнерских новогодних елок.

На ветках можно найти бутылки из-под шампанского, окорок, лекарства. В Гродно появилась аллея необычных новогодних ёлок-1

На ветках можно найти бутылки из-под шампанского, окорок, лекарства. В Гродно появилась аллея необычных новогодних ёлок-3

Главных зимних красавиц и праздничные инсталляции своими руками сделали работники около 40 гродненских организаций. Так, в парке появилась елка из теста, дерево в виде линии электропередач. На ветвях можно обнаружить бутылки из-под шампанского, окорок, лекарства, виниловые пластинки, есть и почта Деда Мороза.

Эта коллекция новогодних игрушек вернёт вас в детство. Праздничная выставка открылась в Гомеле

На ветках можно найти бутылки из-под шампанского, окорок, лекарства. В Гродно появилась аллея необычных новогодних ёлок-6

А символа наступающего Нового года – быка – изготовили из воздушных фильтров. Каждая организация красочно и музыкально презентовала свое изделие.

На ветках можно найти бутылки из-под шампанского, окорок, лекарства. В Гродно появилась аллея необычных новогодних ёлок-9

Поздравляю всех с Новым годом! Здоровья, сил!
Дедушка, а в чем сила?
Как в чем? В молоке!
С Новым годом!

На ветках можно найти бутылки из-под шампанского, окорок, лекарства. В Гродно появилась аллея необычных новогодних ёлок-12

Любовь Копаничук, начальник отдела идеологической и кадровой работы Гродненского стеклозавода:
Наша шкло няхай заззяе і дарослым, і малым. Усім на свеце аб’яўляем – лепшыя напоі ў ім.

Об этом говорит шампанское, которое в этом году тоже будет в бутылке от нашего Гродненского стеклозавода. Так что наша елка самая новогодняя.

На ветках можно найти бутылки из-под шампанского, окорок, лекарства. В Гродно появилась аллея необычных новогодних ёлок-15

Ольга Комисарова, жительница Гродно:
Пришли с семьей, выбрались на прогулочку. Радостно, конечно, весело нам. Огоньки все-таки поднимают настроение – украшение города.

На ветках можно найти бутылки из-под шампанского, окорок, лекарства. В Гродно появилась аллея необычных новогодних ёлок-18

На ветках можно найти бутылки из-под шампанского, окорок, лекарства. В Гродно появилась аллея необычных новогодних ёлок-20

Волшебным в Гродно станет и нынешний пятничный вечер 11 декабря. По улицам областного центра проедет Дед Мороз со Снегурочкой в светящемся новогоднем кортеже.

На ветках можно найти бутылки из-под шампанского, окорок, лекарства. В Гродно появилась аллея необычных новогодних ёлок-23

Затем зимние персонажи откроют рождественскую ярмарку с глинтвейном, имбирным печеньем и сувенирами.

# Новый год # общество # Любовь Копаничук # Ольга Комисарова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Приложение для выбора профессии, голограммы для уроков. В Бресте прошёл областной финал конкурса «100 идей для Беларуси»
11 декабря 2020 07:07

Приложение для выбора профессии, голограммы для уроков. В Бресте прошёл областной финал конкурса «100 идей для Беларуси»

Гололёд, мокрый снег и дождь. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
11 декабря 2020 06:25

Гололёд, мокрый снег и дождь. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

«Написала письмо Деду Морозу. Попросила, чтобы я научилась играть в шахматы». Акция «Наши дети» стартовала в Минске
10 декабря 2020 20:44

«Написала письмо Деду Морозу. Попросила, чтобы я научилась играть в шахматы». Акция «Наши дети» стартовала в Минске