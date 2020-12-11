Приложение для выбора профессии, голограммы для уроков. В Бресте прошёл областной финал конкурса «100 идей для Беларуси»
Новости Беларуси. Новый способ доставки продуктов, онлайн-платформа для творческой молодежи и выращивание лекарственных растений дома. 40 проектов презентовали в Бресте на областном финале проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые выступление перед экспертами проходит в режиме онлайн. Каждый участник со своей группой поддержки подключается к Бресту в формате видеоконференции.
На презентацию у ребят до пяти минут. Приложение для выбора будущей профессии представляют Ивацевичи, а от брестских школьников – проект бюджетных голограмм для музейного дела и обычных уроков. Всего 38 идей – не только для области, но и всей страны.
Мы мечтаем создать локальную журналистскую студию у нас в Домачево, так как наши местные новости очень редко освещались в газетах.
Сергей Мычко, заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
Я увидел на самом деле золотой фонд Брестской области. Особенно понравилось мобильное приложение, где выложены краснокнижные животные, которые нуждаются в защите. И это приложение с небольшой доработкой со специалистами было бы востребовано в обществе охотников и рыболовов.
Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:
Тех людей, которые участвовали в нашем конкурсе «100 идей для Беларуси», их замечают уже IT-компании. И даже в брестском техническом парке некоторые наши участники работают.
Экология, образование, IT-сфера – победителей выберут в семи номинациях. Также экспертный совет отберет 10 участников республиканского этапа конкурса «100 идей для Беларуси».
Отметим, что за пять лет в Брестской области участники презентовали на конкурсе 400 инновационных проектов.