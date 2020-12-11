Приложение для выбора профессии, голограммы для уроков. В Бресте прошёл областной финал конкурса «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. Новый способ доставки продуктов, онлайн-платформа для творческой молодежи и выращивание лекарственных растений дома. 40 проектов презентовали в Бресте на областном финале проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые выступление перед экспертами проходит в режиме онлайн. Каждый участник со своей группой поддержки подключается к Бресту в формате видеоконференции.