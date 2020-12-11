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Приложение для выбора профессии, голограммы для уроков. В Бресте прошёл областной финал конкурса «100 идей для Беларуси»

11 декабря 2020 07:07
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Новости Беларуси. Новый способ доставки продуктов, онлайн-платформа для творческой молодежи и выращивание лекарственных растений дома. 40 проектов презентовали в Бресте на областном финале проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые выступление перед экспертами проходит в режиме онлайн. Каждый участник со своей группой поддержки подключается к Бресту в формате видеоконференции.

Приложение для выбора профессии, голограммы для уроков. В Бресте прошёл областной финал конкурса «100 идей для Беларуси»-1

На презентацию у ребят до пяти минут. Приложение для выбора будущей профессии представляют Ивацевичи, а от брестских школьников – проект бюджетных голограмм для музейного дела и обычных уроков. Всего 38 идей – не только для области, но и всей страны.

Приложение для выбора профессии, голограммы для уроков. В Бресте прошёл областной финал конкурса «100 идей для Беларуси»-4

Приложение для выбора профессии, голограммы для уроков. В Бресте прошёл областной финал конкурса «100 идей для Беларуси»-6

Мы мечтаем создать локальную журналистскую студию у нас в Домачево, так как наши местные новости очень редко освещались в газетах.

Приложение для выбора профессии, голограммы для уроков. В Бресте прошёл областной финал конкурса «100 идей для Беларуси»-9

Сергей Мычко, заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
Я увидел на самом деле золотой фонд Брестской области. Особенно понравилось мобильное приложение, где выложены краснокнижные животные, которые нуждаются в защите. И это приложение с небольшой доработкой со специалистами было бы востребовано в обществе охотников и рыболовов.

Приложение для выбора профессии, голограммы для уроков. В Бресте прошёл областной финал конкурса «100 идей для Беларуси»-12

Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:
Тех людей, которые участвовали в нашем конкурсе «100 идей для Беларуси», их замечают уже IT-компании. И даже в брестском техническом парке некоторые наши участники работают.

Приложение для выбора профессии, голограммы для уроков. В Бресте прошёл областной финал конкурса «100 идей для Беларуси»-15

Экология, образование, IT-сфера – победителей выберут в семи номинациях. Также экспертный совет отберет 10 участников республиканского этапа конкурса «100 идей для Беларуси».

Отметим, что за пять лет в Брестской области участники презентовали на конкурсе 400 инновационных проектов.

# Конкурс # общество # Сергей Мычко # Юрий Сегенюк # Фотофакт

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