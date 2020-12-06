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Наталья Надольская: я каждую новогоднюю ночь снимала, кто родился в городе первым

06 декабря 2020 16:30
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Новости Беларуси. Наш телеканал приближается к знаковой дате. Совсем скоро СТВ отметит 20-летие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наталья Надольская: я каждую новогоднюю ночь снимала, кто родился в городе первым-1

Наталья Надольская, ведущая СТВ: 
На СТВ мы пришли практически полным составом нашей четвертой группы 3-го курса факультета журналистики БГУ. Кто-то кому-то сказал. Мы услышали, узнали, что планируется открытие нового городского телевизионного канала, и друг за дружкой потянулись. Я потянулась за Забенько.

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20 лет назад не было мобильных телефонов, не было компьютеров – ничего не было. Я в библиотеку ходила факультета журналистки, искала информацию: какие-то статистические данные либо о каком-то человеке. Брали газеты, подшивки. Это все листаешь, выписываешь от руки.

Наталья Надольская: я каждую новогоднюю ночь снимала, кто родился в городе первым-4

Я каждую новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, снимала, кто родился в городе первым. И мы сидели на телефоне, обзванивали все родильные дома – узнать, где родился первый ребенок.

# 20 лет СТВ # общество # Наталья Надольская # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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