Наталья Надольская: я каждую новогоднюю ночь снимала, кто родился в городе первым

Новости Беларуси. Наш телеканал приближается к знаковой дате. Совсем скоро СТВ отметит 20-летие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наталья Надольская, ведущая СТВ:

На СТВ мы пришли практически полным составом нашей четвертой группы 3-го курса факультета журналистики БГУ. Кто-то кому-то сказал. Мы услышали, узнали, что планируется открытие нового городского телевизионного канала, и друг за дружкой потянулись. Я потянулась за Забенько.

«Первые сотрудники телеканала – мы сидели все на подоконнике». Екатерина Забенько о том, как начинала работать на СТВ

20 лет назад не было мобильных телефонов, не было компьютеров – ничего не было. Я в библиотеку ходила факультета журналистки, искала информацию: какие-то статистические данные либо о каком-то человеке. Брали газеты, подшивки. Это все листаешь, выписываешь от руки.