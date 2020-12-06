«Я не боюсь показаться смешной». Яна Шипко о том, как общалась с Марадоной и прыгала с парашютом

Новости Беларуси. Наш телеканал приближается к знаковой дате. Совсем скоро СТВ отметит 20-летие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент СТВ:

Телевидение столичное (мне всегда нравилось это название), но, как ни странно, я начинала свою работу в витебском корпункте. Раньше сложнее было, мне кажется, работать в регионе. Мы были привязаны ко времени перегона. Нам нужно было обязательно приехать (не просто, как сейчас – открыть ноутбук и за считаные минуты скинуть материал готовый), приехать к определенному времени на телевышку, подключить камеру и по релейной связи передать свой материал, перематывать нужные кусочки записанных тобой интервью.

Волнуешься, когда встречаешься лицом к лицу с человеком, которого ты видел столько раз на экране. Конечно, я очень ждала встречи с тем же Жераром Депардье. Это было на съемочной площадке в Марселе. С тем же Диего Марадоной – я видела, что он не говорит по-английски. И у него была такая свита охраны! Когда он заметил нашу съемочную группу, подал какой-то знак. Я рискнула подойти. Переводчика не было, и здесь пригодились мои скромные знания испанского. Я попросила у него по-испански пожать «руку бога».

Тем не менее все-таки в памяти остаются больше съемки или интервью, когда тебе пришлось применить смекалку. Или это могут быть простые люди, но они тебя поразили. Меня очень впечатлил, например, 90-летний дедушка (мой земляк, витебчанин), который изо дня в день еще со времен своей фронтовой молодости вел дневник и не пропускал ни одного дня.

Я прыгала с парашютом, проходила полосу препятствий со спасателями. Это все очень интересно на себе испытывать, и ты тогда совсем по-другому рассказываешь про представителей этих профессий. Я не боюсь показаться смешной – как появится на экране в той же балетной пачке и тем самым подчеркнуть, насколько тяжелый труд у балерины, что это не каждому под силу.