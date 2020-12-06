Анастасия Дехтяр: мы запутались в степи, ехали в 12 часов ночи с оператором, он подсвечивал дорогу водителю

Новости Беларуси. Наш телеканал приближается к знаковой дате. Совсем скоро СТВ отметит 20-летие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Дехтяр, корреспондент СТВ:

Я была в Монголии – это один из экзотических пунктов моих командировок. Там я ночевала в юрте вместе с местными жителями. Мы запутались в степи, ехали в 12 часов ночи с моим коллегой, оператором Дмитрием Травиным.

Он световым прибором подсвечивал дорогу нашим сопровождающим, водителю, потому что мы не понимали, куда мы вообще едем – адреса конкретного в степи нет. Там было, конечно, совершенно шедевральное утро: мы спали на полу в этой самой юрте, одетые, на каких-то верблюжьих подстилках, одеялах. Варили самогон монгольский из кумыса.