Анастасия Дехтяр: мы запутались в степи, ехали в 12 часов ночи с оператором, он подсвечивал дорогу водителю

Новости Беларуси. Наш телеканал приближается к знаковой дате. Совсем скоро СТВ отметит 20-летие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Наш телеканал приближается к знаковой дате. Совсем скоро СТВ отметит 20-летие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анастасия Дехтяр, корреспондент СТВ:
Я была в Монголии – это один из экзотических пунктов моих командировок. Там я ночевала в юрте вместе с местными жителями. Мы запутались в степи, ехали в 12 часов ночи с моим коллегой, оператором Дмитрием Травиным.
Он световым прибором подсвечивал дорогу нашим сопровождающим, водителю, потому что мы не понимали, куда мы вообще едем – адреса конкретного в степи нет. Там было, конечно, совершенно шедевральное утро: мы спали на полу в этой самой юрте, одетые, на каких-то верблюжьих подстилках, одеялах. Варили самогон монгольский из кумыса.
Вообще телевидение – это, наверное, как механические часы, которые постоянно заводят. А мы все, участники этого процесса, как стрелочки, которые крутятся. Поэтому я пожелаю нашему каналу постоянно двигаться соразмерно времени и постоянно пребывать в ощущении кайфа от своей работы.