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Анастасия Дехтяр: мы запутались в степи, ехали в 12 часов ночи с оператором, он подсвечивал дорогу водителю

06 декабря 2020 16:30
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Новости Беларуси. Наш телеканал приближается к знаковой дате. Совсем скоро СТВ отметит 20-летие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Дехтяр: мы запутались в степи, ехали в 12 часов ночи с оператором, он подсвечивал дорогу водителю-1

Анастасия Дехтяр, корреспондент СТВ: 
Я была в Монголии – это один из экзотических пунктов моих командировок. Там я ночевала в юрте вместе с местными жителями. Мы запутались в степи, ехали в 12 часов ночи с моим коллегой, оператором Дмитрием Травиным.

Анастасия Дехтяр: мы запутались в степи, ехали в 12 часов ночи с оператором, он подсвечивал дорогу водителю-4

Он световым прибором подсвечивал дорогу нашим сопровождающим, водителю, потому что мы не понимали, куда мы вообще едем – адреса конкретного в степи нет. Там было, конечно, совершенно шедевральное утро: мы спали на полу в этой самой юрте, одетые, на каких-то верблюжьих подстилках, одеялах. Варили самогон монгольский из кумыса.

Анастасия Дехтяр: мы запутались в степи, ехали в 12 часов ночи с оператором, он подсвечивал дорогу водителю-7

Вообще телевидение – это, наверное, как механические часы, которые постоянно заводят. А мы все, участники этого процесса, как стрелочки, которые крутятся. Поэтому я пожелаю нашему каналу постоянно двигаться соразмерно времени и постоянно пребывать в ощущении кайфа от своей работы.

# 20 лет СТВ # общество # Анастасия Дехтяр # Дмитрий Боярович # Дмитрий Травин # Фотофакт

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