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«Первые сотрудники телеканала – мы сидели все на подоконнике». Екатерина Забенько о том, как начинала работать на СТВ

06 декабря 2020 16:30
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Новости Беларуси. Наш телеканал приближается к знаковой дате. Совсем скоро СТВ отметит 20-летие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Первые сотрудники телеканала – мы сидели все на подоконнике». Екатерина Забенько о том, как начинала работать на СТВ-1

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Первые сотрудники телеканала – мы сидели все на подоконнике. Я это очень хорошо помню. Писали свои тексты на коленке. Ходили звонить потенциальным героям и гостям с телефона-автомата, потому что на тот момент был только один редакционный телефон. Он был всегда занят, к нему было не подобраться.

«Первые сотрудники телеканала – мы сидели все на подоконнике». Екатерина Забенько о том, как начинала работать на СТВ-4

Изначально «Столичное телевидение» планировалось как столичное телевидение. Это потом мы уже расширились до масштабов республики. Изначально нам нужно было рассказать, где во дворе укладывают асфальт, где сломался светофор, а потом его оперативно починили, где реконструируют здания. То есть у нас был конкретно городской такой, достаточно коммунальный канал. Поэтому мы свои новости искали, идя из дома на работу и глядя по сторонам.

«Первые сотрудники телеканала – мы сидели все на подоконнике». Екатерина Забенько о том, как начинала работать на СТВ-7

Я желаю всем, чтобы наступило 1 января 2021 года, мы проснулись с утра – закончился коронавирус ровненько в этот день, чтобы все были здоровы, счастливы, все жили в мире, согласии, доброте и смотрели телеканал «Столичное телевидение».

# 20 лет СТВ # общество # Екатерина Забенько # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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