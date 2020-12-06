«Первые сотрудники телеканала – мы сидели все на подоконнике». Екатерина Забенько о том, как начинала работать на СТВ

Новости Беларуси. Наш телеканал приближается к знаковой дате. Совсем скоро СТВ отметит 20-летие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Первые сотрудники телеканала – мы сидели все на подоконнике. Я это очень хорошо помню. Писали свои тексты на коленке. Ходили звонить потенциальным героям и гостям с телефона-автомата, потому что на тот момент был только один редакционный телефон. Он был всегда занят, к нему было не подобраться.

Изначально «Столичное телевидение» планировалось как столичное телевидение. Это потом мы уже расширились до масштабов республики. Изначально нам нужно было рассказать, где во дворе укладывают асфальт, где сломался светофор, а потом его оперативно починили, где реконструируют здания. То есть у нас был конкретно городской такой, достаточно коммунальный канал. Поэтому мы свои новости искали, идя из дома на работу и глядя по сторонам.