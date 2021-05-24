«Это огромная индустрия, огромные деньги». Как развивается киберпреступность – рассказал эксперт

Алексей Тукало, начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Беларуси:

Здесь нельзя выделить какую-то определенную тенденцию. Потому что если, например, какой-то вид кибермошенничества не характерен для Минска становится, то эта же схема начинает всплывать в другом регионе. Если накладки на клавиатуру для нас, казалось бы, прошлый век, но это до сих пор встречается, до сих пор совершают данные преступления. Уже, казалось бы, из каждого утюга говорят: не передавайте в руки посторонним лицам свои карточки, но не говорят, что устройства для считывания на определенных сайтах стоят пять долларов, любой человек может быстрой манипуляцией считать вашу карту и потом использовать данную карточку в своих целях. На мой взгляд, первостепенна здесь профилактическая работа со стороны правоохранительных органов. И наша программа непосредственно сегодня направлена на это, потому что, если мы все время будем говорить, как раскрывать преступления, мы зачастую не сможем всегда опережать преступников. Это огромная индустрия, огромные деньги и, соответственно, там заинтересованы в получении ваших денег. Больше надо делать акцент на профилактику.

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