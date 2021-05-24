Как работают QR-коды в маршрутках и стоит ли их опасаться? Объясняет эксперт

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу « По существу » собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Мы разговаривали о том, что некоторые удобства для наших горожан, как в Минске, например, считывание по QR-коду какой-то информации, в том числе оплата, тоже несут в себе опасность. Почему, как это работает? Сел в маршрутку – раз, сфотографировал, с карточки снялось и я поехал, потому что заплатил за маршрутку.

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил», айтишник:

Никакой сложности нет купить бумагу глянцевую для принтера, распечатать и поместить QR-код со своими реквизитами. Ведь указывается там наименование юридического лица, если навести, допустим, через приложение одного из банков или через платежную систему другого, но при этом нет более подробной информации. Ну, называется компания каким-то образом.

Кирилл Казаков:

Хорошо, а как защититься? Если, например, не разговаривать с мошенниками по телефону, класть трубку – хорошо. Стараться не использовать какие-то странные сайты для того, чтобы оставить там свою информацию. Здесь каким образом защититься?

Илья Бегун:

Один из вариантов – чтобы непосредственно перевозчики, перед тем как начинается передвижение по маршруту, было бы желательно, чтобы водитель проверял, в том числе оригинальный ли сам по себе этот стикер, QR-код, который они размещают в салоне. Нет ли поверх него наклеек, не заменен ли он. Какой-то нужен механизм, к примеру, печать на бланках для строгой отчетности.