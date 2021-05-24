Мошенничество, которое было распространено 10 лет назад. Кто такие кардеры и встречаются ли они сейчас?

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу « По существу » собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Буквально пять-десять лет назад самыми популярными кибермошенниками были кардеры, когда вся история была с банкоматами. Сейчас меньше стало?

Дмитрий Острейко, начальник отдела Следственного управления УСК по Минску:

Нет.

Кирилл Казаков:

Все так же, по-прежнему продолжаются накладки эти на банкоматы?