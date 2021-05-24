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Мошенничество, которое было распространено 10 лет назад. Кто такие кардеры и встречаются ли они сейчас?

24 мая 2021 18:06
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Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Мошенничество, которое было распространено 10 лет назад. Кто такие кардеры и встречаются ли они сейчас?-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Буквально пять-десять лет назад самыми популярными кибермошенниками были кардеры, когда вся история была с банкоматами. Сейчас меньше стало?

Дмитрий Острейко, начальник отдела Следственного управления УСК по Минску:
Нет.

Кирилл Казаков:
Все так же, по-прежнему продолжаются накладки эти на банкоматы?

Мошенничество, которое было распространено 10 лет назад. Кто такие кардеры и встречаются ли они сейчас?-4

Дмитрий Острейко:
Да. В прошлом году был задержан на территории Минска гражданин Российской Федерации, который приобрел в другом государстве устройство шиммер, которое помещается в картоприемник банкомата, соответствующую накладку на банкомат, в которую встроена миниатюрная видеокамера. Он получал доступ к информации, содержащейся на магнитных полосах банковских платежных карточек и сведениям ПИН-кодов этих карточек. В последующем расшифровывал информацию, полученную шиммером, записывал на заготовки и изготавливал поддельный пластик, с которым в последующем подъезжал на самокате к банкомату (так как сейчас период пандемии, маска никого не смущает) в дневное время в кепке, в маске, снимал.

Кирилл Казаков:
Нашли его?

Дмитрий Острейко:
Задержали с поличным.

Мошенничество, которое было распространено 10 лет назад. Кто такие кардеры и встречаются ли они сейчас?-7

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# Интернет-мошенничество # общество # Кирилл Казаков # Дмитрий Острейко # Фотофакт

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