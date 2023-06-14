Лукашенко назвал Гродно «жемчужиной Беларуси». И вот как местные хотят сделать из него бриллиант

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.
Героем первой серии проекта стал почетный гражданин Гродно Анатолий Гришук.
Анатолий Гришук, Почетный гражданин Гродно:
Когда глава государства Александр Григорьевич Лукашенко приехал в Гродно, он назвал наш город «жемчужиной Беларуси». Мы стараемся сделать так – бизнесмены, мои друзья – чтобы, когда следующий раз он приехал, сказал бы: это не жемчужина, это бриллиант Беларуси. И мы это сделаем.
Мы решили здесь нарисовать картину – 440 квадратов. Здесь будет отражена история Гродно, в частности такие моменты, как охоты, наш святой Губерт, покровитель Гродно, встречается с оленем с золотым распятием. Будут отражены все легенды.