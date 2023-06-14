Лукашенко назвал Гродно «жемчужиной Беларуси». И вот как местные хотят сделать из него бриллиант

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Героем первой серии проекта стал почетный гражданин Гродно Анатолий Гришук.

Анатолий Гришук, Почетный гражданин Гродно:

Когда глава государства Александр Григорьевич Лукашенко приехал в Гродно, он назвал наш город «жемчужиной Беларуси». Мы стараемся сделать так – бизнесмены, мои друзья – чтобы, когда следующий раз он приехал, сказал бы: это не жемчужина, это бриллиант Беларуси. И мы это сделаем.