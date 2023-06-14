«Там такие бчбшники засели». Почему вузам надо пересмотреть преподавательский состав?

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

На Послании Президент сказал, что нам нужно пересмотреть ректорский состав вузов нашей страны. Мне кажется, нужно обратить внимание не только на ректорский состав, но и на профессорско-преподавательский, потому что, если честно, на некоторых исторических факультетах творится такая ерунда. Там такие бчбшники засели, что при мне девушку, которая создала проект по сохранению, мемориализации памяти в Бресте и Кобрине, члены исторического факультета определенного вуза назвали это не сохранением памяти, а туризмом и краеведением. То есть если сохранение подвигов героев Советского Союза – это краеведение, туризм, то о чем тут можно говорить? Как они будут воспитывать молодых историков? Как они придут в школу и что они будут рассказывать?

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