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Александр Лукашенко в БГУ: никакой постановки быть не должно, мы собрались, чтобы откровенно поговорить

29 января 2021 16:44
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Новости Беларуси. Как бы старательно ни готовили чиновники аудиторию, Президент сразу предложил: давайте без протокола. Не для этого глава государства приехал, можно сказать, в сердце одной из самых протестных социальных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в БГУ: никакой постановки быть не должно, мы собрались, чтобы откровенно поговорить-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне массу вопросов – вот целую кипу вчера вечером принесли – на которые вы хотите ответы от меня. Я это нормально воспринимаю. Но никакой постановки быть не должно. Никакой. Ректора вашего вчера об этом, как мне доложили, предупредили. Мы пришли не для того, чтобы посмотреть друг на друга, устроить какую-то показуху, а потом показать в телевизоре. Мы собрались для того, чтобы откровенно поговорить.

Александр Лукашенко в БГУ: никакой постановки быть не должно, мы собрались, чтобы откровенно поговорить-4

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# БГУ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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