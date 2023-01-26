«Открывают рот под чужие песни». Почему некачественный контент столь популярен в соцсетях?

Мобильный интернет, телефоны и соцсети – одни из прекрасных и одновременно ужасных изобретений. Как многие современные творения, они были созданы для того, чтобы человечество развивалось и самосовершенствовалось. Мобильные приложения создают комфорт и удобство во многих сферах жизни, но крадут самое ценное – время. О том, чего нам не хватает в современной жизни и почему мы зависаем в соцсетях, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как вы прокомментируете TikTok-площадку и людей, которые – в принципе, им пока нечем гордиться, они открывают рот под чужие песни и при этом зарабатывают огромные деньги и становятся популярными?

Ирина Каленчук, психолог, карьерный консультант:

К сожалению, стало это набирать обороты, поскольку реально потом даже дети и подростки смотрят, что так легко можно заработать деньги и усилий никаких прикладывать не нужно. Юлия Самусенко:

Зачем мне учиться? Я блогером стану. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У меня так говорит дочь.