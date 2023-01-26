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«Открывают рот под чужие песни». Почему некачественный контент столь популярен в соцсетях?

26 января 2023 18:27
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Мобильный интернет, телефоны и соцсети – одни из прекрасных и одновременно ужасных изобретений. Как многие современные творения, они были созданы для того, чтобы человечество развивалось и самосовершенствовалось. Мобильные приложения создают комфорт и удобство во многих сферах жизни, но крадут самое ценное – время. О том, чего нам не хватает в современной жизни и почему мы зависаем в соцсетях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как вы прокомментируете TikTok-площадку и людей, которые – в принципе, им пока нечем гордиться, они открывают рот под чужие песни и при этом зарабатывают огромные деньги и становятся популярными?

«Открывают рот под чужие песни». Почему некачественный контент столь популярен в соцсетях?-1

Ирина Каленчук, психолог, карьерный консультант:
К сожалению, стало это набирать обороты, поскольку реально потом даже дети и подростки смотрят, что так легко можно заработать деньги и усилий никаких прикладывать не нужно.

Юлия Самусенко:
Зачем мне учиться? Я блогером стану.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У меня так говорит дочь.

«Открывают рот под чужие песни». Почему некачественный контент столь популярен в соцсетях?-4

Ирина Каленчук:
У меня племянница тоже. Приходится постоянно объяснять что-то, доказывать, на своем примере показывать в том числе. Опять же, соцсети: их задача – вызвать эмоцию. То есть ты не продашь, в том числе себя, личный бренд так называемый, когда просто будешь вещать о чем-то полезном однотонно. Важно, когда я радуюсь чему-то, ставлю музыку и показываю какие-то свои результаты – это взлетает больше, цепляет людей и лайков набирает тоже больше, чем когда я говорю реально какие-то очень важные моменты в поиске работы. Это очень странно работает, но соцсети должны цеплять. Потому что соцсети – та площадка, когда иногда человек боится быть наедине с собой, погружается в тот мир, где ему комфортно и приятно. Иногда даже если забрать у кого-то телефон, он будет долго страдать, что на самом деле так и не узнал до сих пор себя.

«Миллион просмотров за сутки». Какой контент заходит подписчикам в TikTok – подробнее здесь.

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# Психология # общество # Юлия Самусенко # Ирина Каленчук # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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