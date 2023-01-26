«Все молодые люди должны пройти службу в Вооруженных Силах». Как на эту новость отреагировали гомельские призывники?

Григорий Азаренок, СТВ: Гомельский регион приграничный с Украиной, где сейчас идут боевые действия. Расскажите о настроении в регионе, настроении призывников, их родителей. Не боятся под информационным давлением врагов нашего государства?

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим политику в Беларуси и желание молодежи идти в армию. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов.

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:

Надо учитывать, что с начала СВО местное население и призывники тревожно отнеслись к тому, что боевые действия подошли к нашим границам. Но время, которое прошло с начала СВО, играет роль умиротворения. Во-первых, за все это время Республика Беларусь остается мирным государством. Наши Вооруженные Силы показывают свою выучку, причем совместно с Вооруженными Силами Российской Федерации, которые прибыли в региональные группировки. Они показывают, что мы, Вооруженные Силы, готовы к защите нашей страны и нашего народа.

Призывники уже четко понимают, что они являются частью этой защиты. Когда их призывают на срочную военную службу, они воспринимают это достаточно спокойно. Конечно, им волнительно, справятся ли они с той военной учебой, смогут ли они стать профессионалами своего дела, но срок военной службы таков, что по завершении ее они успевают получить военную учетную специальность и приобрести необходимые навыки по защите государства. Поэтому настроение что у родителей, что у призывников… Они четко понимают, что это государственная обязанность, это долг гражданский, который надо выполнить. Все молодые люди должны пройти службу в Вооруженных Силах.

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