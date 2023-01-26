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Очень часто влияет на психику. Так ли безобидны социальные сети?

26 января 2023 18:28
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Мобильный интернет, телефоны и соцсети – одни из прекрасных и одновременно ужасных изобретений. Как многие современные творения, они были созданы для того, чтобы человечество развивалось и самосовершенствовалось. Мобильные приложения создают комфорт и удобство во многих сферах жизни, но крадут самое ценное – время. О том, чего нам не хватает в современной жизни и почему мы зависаем в соцсетях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Правда, что интернет-зависимость уже отнесена в разряд каких-то психических заболеваний?

Очень часто влияет на психику. Так ли безобидны социальные сети?-1

Ирина Каленчук, психолог, карьерный консультант:
Как мне известно, вроде бы пока еще нет. По крайней мере, такие состояния либо определенные так называемые аддикции, склонность тоже к каким-то повторяющимся действиям, поведению, вообще воспринимать то, что происходит на свой счет, как-то повторять эти действия, то есть постоянное зависание в соцсетях – очень часто все-таки влияет на психику однозначно. Особенно подвержены подростки и женщины в том числе, потому что они более эмоциональны. Женщину можно зацепить каким-то постом, возможно, внешним видом другого. Опять же, если моя проблема пересекается с другими – начинает это цеплять человека, и он потом этим уловкам тоже подвержен.

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# Психология # общество # Ольга Шерснёва # Ирина Каленчук # Фотофакт

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