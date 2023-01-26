Очень часто влияет на психику. Так ли безобидны социальные сети?

Мобильный интернет, телефоны и соцсети – одни из прекрасных и одновременно ужасных изобретений. Как многие современные творения, они были созданы для того, чтобы человечество развивалось и самосовершенствовалось. Мобильные приложения создают комфорт и удобство во многих сферах жизни, но крадут самое ценное – время. О том, чего нам не хватает в современной жизни и почему мы зависаем в соцсетях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Правда, что интернет-зависимость уже отнесена в разряд каких-то психических заболеваний?