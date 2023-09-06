«Это не становится явной угрозой». Как отразились западные санкции на Беларуси?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, СТВ:
Санкции – это благо или они угробят нашу страну?
Алина Ретькова, председатель комиссии по международным делам Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Мы считаем, что санкционное противодействие нашей страны превратилось в новые возможности и вызовы для Беларуси, потому что мы видим, что внешнеполитическая ситуация резко и динамично меняется, но мы находим новые пути решения в таких непростых условиях и развиваемся. Мы вкладываем собственные возможности, инвестируем в технологии. Мы налаживаем наше производство, чтобы повысить качество отечественных производителей и нарастить экспорт. Мы видим, что санкции, санкционное воздействие Запада на экономическое развитие Республики Беларусь накладывает определенные сложности, но это не становится явной угрозой.
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