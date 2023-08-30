Деревне нужна реклама. Студент рассказал, как это поможет вернуть жизнь глубинкам

Молодежь всегда стремится в столицу. А как укрепить ее на местах, чтобы развивалось сельское хозяйство? Как поднять престиж работника крестьянского труда? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас страна городская, с этим уже мало чего сделаешь, но мы делаем все, чтобы сохранить сельское хозяйство, деревенскую жизнь.