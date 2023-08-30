Деревне нужна реклама. Студент рассказал, как это поможет вернуть жизнь глубинкам

Молодежь всегда стремится в столицу. А как укрепить ее на местах, чтобы развивалось сельское хозяйство? Как поднять престиж работника крестьянского труда? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
У нас страна городская, с этим уже мало чего сделаешь, но мы делаем все, чтобы сохранить сельское хозяйство, деревенскую жизнь.
Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:
Так давайте мы поставим вопрос так: почему городская? Давайте больше рекламировать. Надо показывать, что работа на селе разная. Интеллигенция сельская – это потеряно абсолютно. Но мы же знаем, как трудятся учителя, медики. Мы знаем, как трудится помимо работы на земле большая интеллигенция, которая может из города приехать и спокойно работать. Сейчас там созданы условия. Просто мне кажется, что недостаточно это рекламируется.
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