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Деревне нужна реклама. Студент рассказал, как это поможет вернуть жизнь глубинкам

30 августа 2023 18:28
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Молодежь всегда стремится в столицу. А как укрепить ее на местах, чтобы развивалось сельское хозяйство? Как поднять престиж работника крестьянского труда? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Григорий Азаренок, СТВ:
У нас страна городская, с этим уже мало чего сделаешь, но мы делаем все, чтобы сохранить сельское хозяйство, деревенскую жизнь.

Деревне нужна реклама. Студент рассказал, как это поможет вернуть жизнь глубинкам -1

Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:
Так давайте мы поставим вопрос так: почему городская? Давайте больше рекламировать. Надо показывать, что работа на селе разная. Интеллигенция сельская – это потеряно абсолютно. Но мы же знаем, как трудятся учителя, медики. Мы знаем, как трудится помимо работы на земле большая интеллигенция, которая может из города приехать и спокойно работать. Сейчас там созданы условия. Просто мне кажется, что недостаточно это рекламируется.

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# Молодежь Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Ярослав Меркулов # Фотофакт

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