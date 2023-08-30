«Я знаю айтишников, которые хотели бы выкупить территорию, создать свою деревню». Зачем им это надо?

Молодежь всегда стремится в столицу. А как укрепить ее на местах, чтобы развивалось сельское хозяйство? Как поднять престиж работника крестьянского труда? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Нужно просто поменять сознание.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мне нравится, как Молодежный парламент задачи ставит: нам нужно поменять сознание.

Виктория Павлович:

Естественно, надо с чего-то начинать. В основном молодежь тянется к тому, что модно. Как только что-то становится модным, это становится популярным. Заметьте, у нас до этого были проблемы с физкультурой, со здоровым образом жизни. Как только стало это модным, появились спортзалы, те, кто туда ходит. И у нас эта проблема исчезла. Поэтому если мы начнем немного по-другому преподносить работу в сельской местности, изначально ставить ее выше, то, возможно, у нас эта ситуация поменяется.

Григорий Азаренок:

Кто знает, как сделать модной работу в сельской местности?