На фестивале «Молодёжь – за Союзное государство» обсудили ситуацию в информпространстве
Новости Беларуси. Развитие журналистики в современных реалиях и эффективные методы противодействия фейкам. О ситуации в информационном пространстве говорили сегодня, 6 сентября, в Смоленске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках фестиваля «Молодежь – за Союзное государство» участники встретились с российским военным корреспондентом Семеном Пеговым. Он известен своими репортажами из самых горячих точек планеты, в том числе Египта, Сирии и Донбасса.
Журналист говорил о фейковой индустрии – кто создает вбросы, зачем это делается и как определить достоверную информацию. Участники встречи отметили, что сегодня медиапространство активно влияет на сознание молодежи. Поэтому важно ориентироваться в информационной повестке.
Максим Харитоник, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:
Мы как Союзное государство в первую очередь должны формировать свою повестку. Чтобы у нас были союзные СМИ, которые сейчас функционируют, и в дальнейшем они развивались. Чтобы повестка, которая у нас есть, это взаимоотношения Беларуси и России, взаимоотношения со странами СНГ, была популяризирована среди молодежи.
Семен Пегов, журналист, военный корреспондент (Россия):
Словом разрушают города, на сегодня это не метафора, потому что действительно умело распорядиться информацией иногда дает большие преимущества на войне. Миссия правильных медиа, которые направлены на то, чтобы был мир, чтобы человечество развивалось так или иначе, наша задача – снова научить людей мыслить логически. Это можно сделать только с помощью рассказывания настоящих историй.
Делегаты молодежного форума посетили мемориал «Поле памяти» и центр «Долг», где познакомились с молодежными патриотическими движениями и клубами Смоленской области.