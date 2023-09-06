На фестивале «Молодёжь – за Союзное государство» обсудили ситуацию в информпространстве

Новости Беларуси. Развитие журналистики в современных реалиях и эффективные методы противодействия фейкам. О ситуации в информационном пространстве говорили сегодня, 6 сентября, в Смоленске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках фестиваля «Молодежь – за Союзное государство» участники встретились с российским военным корреспондентом Семеном Пеговым. Он известен своими репортажами из самых горячих точек планеты, в том числе Египта, Сирии и Донбасса.

Журналист говорил о фейковой индустрии – кто создает вбросы, зачем это делается и как определить достоверную информацию. Участники встречи отметили, что сегодня медиапространство активно влияет на сознание молодежи. Поэтому важно ориентироваться в информационной повестке.





Максим Харитоник, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:

Мы как Союзное государство в первую очередь должны формировать свою повестку. Чтобы у нас были союзные СМИ, которые сейчас функционируют, и в дальнейшем они развивались. Чтобы повестка, которая у нас есть, это взаимоотношения Беларуси и России, взаимоотношения со странами СНГ, была популяризирована среди молодежи.



