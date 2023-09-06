Территория у наших границ захвачена противником. Как среагировали силы ОДКБ на учениях с такой легендой?

Войска, которые приняли участие в совместном учении ОДКБ «Боевое братство-2023», проявили готовность ответить на любые угрозы. Совместная тренировка завершена. Заключительный розыгрыш маневров состоялся 6 сентября на полигоне Брестский. Там состоялся эпизод по разгрому незаконного вооруженного формирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно сценарию противник захватил часть приграничной территории. Обстановка была максимально приближена к реальным боевым условиям. Как справились бойцы ОДКБ? Знает Алина Мычко.

Алина Мычко, корреспондент:

Часть территории рядом с госграницей захвачена. Противник контролирует несколько населенных пунктов, а железные дороги рядом разрушены. В планах у врага проведение террористических актов. Стабилизировать обстановку – задача Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Им предстоит нанести врагу сокрушительное поражение.

Сценарий долго искать не пришлось. При его подготовке самое пристальное внимание уделили современной геополитической ситуации. В основу лег опыт проведения специальной военной операции и других вооруженных конфликтов. Нынешняя обстановка требует от стран ОДКБ хорошей подготовки. И участники учения продемонстрировали готовность ответить на любые вызовы, в том числе на границе.

Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности:

Стараемся учитывать тот опыт, который получают наши вооруженные силы, я имею в виду государств – членов ОДКБ, тот боевой опыт, который получают Вооруженные силы Российской Федерации при проведении специальной военной операции. Изучаем опыт и армий других стран. Последние годы, ни для кого не секрет, насколько приходится изменять тактику действий подразделений, подходы к маскировке, к выполнению огневых задач. Почему? Потому что войска насытили беспилотными летательными аппаратами. В Беларуси завершается второй этап учений ОДКБ. Итоги подвели на полигоне Брестский недалеко от польской границы. Читайте здесь.

Условия учения максимально приблизили к реальным боевым. Противник был вооружен новейшей техникой и беспилотными летательными аппаратами. На пути у наших воинов стали и другие серьезные преграды: в ходе боев обнаружили сибирскую язву и разлив синильной кислоты. Слаженные действия позволили избежать катастрофы. В ходе учений наши бойцы задействовали авиацию, артиллерию и бронетехнику. В какой-то момент противник нашел лазейку и пытался вырваться. В кратчайшие сроки там высадились разведчики Коллективных сил. Они организовали минную засаду и остановили врага. Так блестяще отработали десантирование с предельно малых высот – сложнейший элемент. Бойцы приземлились с высоты всего 180 метров, в то время как обычно это около километра.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

В связи с тем, что проводили десантирование недалеко от зоны боевых действий, чтобы уменьшить нахождение парашютиста в воздухе, мы пошли на десантирование 180 метров. Задача была выполнена, минирование не успели провести. Для Вооруженных Сил Республики Беларусь мы это отрабатываем периодически, для остальных стран было новое учение, взаимодействие, мы нигде такой элемент не показывали.

От каждого из бойцов потребовался не просто профессионализм, а четкое взаимодействие с коллегами из других стран. И это не стало проблемой. Плечом к плечу выступили против врага и успешно выполнили задачи, уничтожив противника. Штаб объединенных сил работал как единое целое. И результат не заставил себя долго ждать.

Учения были максимально интересные. Это огромный боевой опыт, который мы не могли так поделить между собой, как с военнослужащими других государств.

Очень интенсивно проходили учения, очень интересно было получать опыт от военнослужащих других государств. Надо понимать, что ты всегда должен прикрыть своего товарища.