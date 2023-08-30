«Работа должна быть комплексной». Член Молодёжного парламента поделился идеей, как закреплять людей на селе

Станислав Краско, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Работа должна быть комплексной, так называемая умная сила. С одной стороны, должно быть четкое распределение, когда человека отправили в регион, и он едет в регион. Плюс у нас развивается целевое, уже его становится все больше. И мест, где не будет ни целевого, ни распределения, будет все меньше. Получается, человек приезжает в регион. Он уже увидел по телевизору, к нему пришли ребята, которые такие же, как он, или на пару лет старше, которые рассказали, что я туда приехал, мне дали квартиру, должность с нормальной зарплатой. Я могу сходить и в магазин. У меня есть даже свой огород, где я могу вырастить перцы, а не покупать их в магазине, у меня есть яблоня и все остальное, а вечером я могу сходить в спортзал и поплавать.

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