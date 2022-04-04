«Это не какое-то ноу-хау». Зачем Беларуси госсистема управления цифровыми проектами?

Новости Беларуси. Что в итоге даст создание профильного госоргана в сфере цифрового развития и информатизации и какой наблюдается отток IT-кадров? Эти вопросы 4 апреля на встрече обсудили Президент, министр связи и информатизации и председатель президиума НАН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Это не есть какое-то ноу-хау, это просто построение государственной системы управления цифровыми проектами. Что сюда входит? Опускает сразу на уровень министерства, и, условно говоря, те должностные лица, которые в других министерствах и ведомствах должны отвечать за эти процессы. Без этого одно Министерство связи никаким образом не внедрит какие-то проекты в других отраслях. То есть должен быть ответственный человек, который этим занимается. Сами понимаете, как говорят, один в поле не воин, у этого руководителя должны быть силы, которые будут помогать прорабатывать эффективность этих проектов, ставить задачи программистам, какой продукт им необходимо разработать. В указе предложена такая схема: если есть штатное подразделение, это хорошо. Они определяются, выполняют эти функции. Если их нет, то мы создаем центр цифрового развития, который указанную работу может взять на себя.