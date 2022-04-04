Лукашенко: процесс отъезда айтишников наблюдается, и, возможно, он не малый. Надо посмотреть, насколько это опасно

Новости Беларуси. Что в итоге даст создание профильного госоргана в сфере цифрового развития и информатизации и какой наблюдается отток IT-кадров в стране? Эти вопросы 4 апреля на встрече обсудили Президент, министр связи и информатизации и председатель президиума НАН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Академия наук к цифровым преобразованиям подключилась для большей объективности по решению главы государства. Тем более что продвижение страны в этом направлении – национальный приоритет, а синтез научного и прогрессивного – оптимальное решение для продуктивного результата.
Так, ключевым вопросом этого разговора стало создание Министерства цифрового развития и связи на базе существующего ведомства. Главной задачей новой структуры будет реализация цифровой повестки дня. В деталях процесс создания разбирали на совещании в начале года, в результате чего после некоторых замечаний проект указа отправили на доработку в правительство. И вот сегодня Президент все же снова предлагает взвесить все за и против. Ключевым в решении вопроса Александр Лукашенко считает взвешенный подход.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Речь идет не просто о переименовании министерства, а создании нового органа на базе этого министерства. Был поставлен вопрос, надо это делать или не надо, что это нам даст, если мы, переименовывая и совершенствуя ныне действующую структуру, наделяем ее дополнительными полномочиями. Нельзя ли это сделать в рамках существующей нормативной правовой базы, если надо подшлифовать, и существующего органа управления – Министерства связи и информатизации?
Я поинтересовался. У нас есть декрет о развитии цифровой экономики, разворачивается госпрограмма «Цифровое развитие Беларуси». В программе социально-экономического развития на эту пятилетку у нас целый блок посвящен цифровизации. Но, знаете, если уж так серьезно говорить и концептуально, я всегда опасаюсь, чтобы мы не побежали впереди паровоза и в угоду сегодняшнему дню, какой-то моде не совершали какие-то шаги. Вот модно сейчас: «Цифровизация, цифровизация». Порой многие не понимают, что такое цифровизация. Но тем не менее это модно. Вот такой тренд, и мы не должны отстать. В свое время без всякой моды мы создали Парк высоких технологий. Он свою роль сыграл и играет в настоящее время. Я хочу, чтобы вы сегодня эту тему затронули и проинформировали меня, что происходит в этом парке, насколько тенденция оттока кадров, как меня информируют.
В ближайшее время нам надо посвятить какой-то день, чтобы вместе провести совещание с айтишниками, с теми компаниями, которые там работают, и принять ряд решений по IT-парку и айтишникам. Потому что процесс отъезда некоторых айтишников все-таки наблюдается, и, возможно, он не малый. Нам надо посмотреть с точки зрения безопасности, насколько это опасно для Беларуси. С другой точки зрения, надо все-таки разобраться с IT-технологиями, IT-парками и с этими айтишниками, чтобы у нас были равные условия для всех. Время пришло для того, чтобы решать эти вопросы. Ну это так, отдельный вопрос.
Но тем не менее я хотел бы от вас услышать сегодня за и против создания этого органа государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации. Как мы эту Минцифру создаем или не создаем, что получим, может быть, действительно, спешить не надо. Я Академию наук подключил, чтобы услышать несколько альтернативную точку зрения.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Нами достаточно обстоятельно проанализирован проект указа и все прилагаемые к нему документы. Насколько целесообразно преобразование министерства? Полагаю, что неотложной необходимости в этом нет. Действующее название имеет более широких охват сфер компетенций. Информатизация включает и цифровое развитие, и роботизацию, и хранение, переработку, обработку данных, и искусственный интеллект. И другие направления.
Александр Лукашенко:
То есть вы хотите сказать, что новое это название и, возможно, новый орган – он несколько сужает?
Владимир Гусаков:
Да.
Итогами встречи Владимир Гусаков и Константин Шульган поделились с журналистами. Президент поддержал проект указа по цифровому развитию, кроме одного положения. И это касается переименования Министерства связи и информатизации в Министерство цифрового развития и связи. Также стало известно, что в Беларуси хотят ввести государственную систему управления цифровыми проектами.