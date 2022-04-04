Проект указа по цифровому развитию поддержан. Гусаков поделился итогами встречи с Президентом
Новости Беларуси. Что в итоге даст создание профильного госоргана в сфере цифрового развития и информатизации и какой наблюдается отток IT-кадров в стране? Эти вопросы 4 апреля на встрече обсудили Президент, министр связи и информатизации и председатель Президиума НАН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итогами встречи Владимир Гусаков и Константин Шульган поделились с журналистами. Президент поддержал проект указа по цифровому развитию, кроме одного положения – это касается переименования Министерства связи и информатизации в Министерство цифрового развития и связи.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Глава государства поддержал то, что нет необходимости переименовывать Министерство связи и информатизации в Министерство цифрового развития и связи, поскольку, на наш взгляд, по анализу, по изучению функции в информатизации шире, чем цифровое развитие. И цифровое развитие является структурной составляющей информатизации. Если даже сейчас сузить эти функции, через какое-то время министерство само придет к необходимости расширения этих функций. Во всем остальном проект указа поддержан.
Один из важных этапов в этих цифровых преобразованиях – выстроить эффективно и правильно вертикаль управления и организации. Потому в стране хотят ввести государственную систему управления цифровыми проектами. Добавим, наша страна входит в тридцатку лучших стран мира по развитию информационных технологий. Потому сейчас важно не останавливаться, а развиваться дальше.
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