Прямой эфир

Шлем необязателен. Считается ли моноколесо безопасным средством передвижения?

04 апреля 2022 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тише едешь – дальше будешь. О казусах на дорогах и как их предотвратить? А также совместный рейд наших журналистов и ГАИ, шлагбаум преткновения. О движении в Минске говорим в программе «Большой город» на СТВ. 

Илона Волынец, СТВ:
И хотелось бы сразу начать с вопроса от наших телезрителей. И хотелось бы начать сразу с вопроса от наших телезрителей. Эти фото нам прислали жители Фрунзенского района. Можно ли во избежание подобных ситуаций установить при въезде во двор шлагбаум и нужно ли это согласовывать с ГАИ?

Шлем необязателен. Считается ли моноколесо безопасным средством передвижения?-1

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Да, безусловно, согласование дополнительных средств организации дорожного движения, в том числе и шлагбаумов, требует согласования с Госавтоинспекцией. Мы рассматриваем такие предложения, но только после согласования с органами исполнительной власти и собственниками земельных участков.

Кристина Сущеня, СТВ:
Мне кажется, загроможденные дворы – это бич XXI века и вот такая картина чуть ли не в каждом дворе. Но ведь электросамокаты и моноколеса столько места не занимают. Игорь, у меня с ходу вопрос к вам: насколько безопасно передвигаться, допустим, на том же моноколесе?

Шлем необязателен. Считается ли моноколесо безопасным средством передвижения?-4

Игорь Сущенко, тренер-инструктор по моноколесам:
Я и многие мои ученики, которые обучились ездить на моноколесе, мы считаем, что моноколесо – это одно из самых безопасных средств передвижения на сегодня.

Кристина Сущеня:
Так и не скажешь со стороны.

Игорь Сущенко:
Да, со стороны не скажешь. И более того, ты не скажешь, пока не попробуешь. Когда человек начинает пробовать, он ощущает все это на себе. Соответственно, к нему приходит понимание.

Кристина Сущеня:
Ну, про безопасность, наверное, чуть больше остановимся. Я вижу, что у вас с собой шлем. Давайте расскажем, что нужно, помимо моноколеса.

Шлем необязателен. Считается ли моноколесо безопасным средством передвижения?-7

Игорь Сущенко:
Помимо моноколеса, рекомендуется защита. В первую очередь это голова. Даже если вы считаете, что ездите очень аккуратно на небольших скоростях, нельзя забывать, что в пик сезона очень много велосипедистов, электросамокатчиков, которые могут прилететь в вас. Это считается велошлем. А здесь защита подбородка идет. У нас это получается full face модель. Весит он не более 600 грамм.

Шлем необязателен. Считается ли моноколесо безопасным средством передвижения?-10

Илона Волынец:
А если моноколесист будет без шлема, получит он штраф, Сергей Васильевич?

Сергей Бабич:
Нет, не получит. Относится к средствам пассивной защиты то, что Госавтоинспекция тоже приветствует при использовании средств персональной мобильности, но обязательств в правилах дорожного движения на этот случай нет.

Илона Волынец:
А удалось дисциплинировать минчан-обладателей разных таких девайсов, как это даже официально называется, средства индивидуальной мобильности, СИМ.

Шлем необязателен. Считается ли моноколесо безопасным средством передвижения?-13

Сергей Бабич:
На мой взгляд, удалось, и пока тенденция к тому, что улучшается ситуация. Правовая культура владельцев, как я уже сказал, средств профессиональной мобильности повышается.

«Я намотал 4 000 километров». Поговорили с пенсионером, который обожает ездить на моноколесе (здесь подробности).  

# Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # общество # Сергей Бабич # Игорь Сущенко # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Победители получат плейстейшен. Белорусские школьники могут поучаствовать в спортивном проекте «Дотянись до мечты»
04 апреля 2022 14:41

Победители получат плейстейшен. Белорусские школьники могут поучаствовать в спортивном проекте «Дотянись до мечты»

«Тоже следим за техникой». На что обращает внимание милиция во время посевной?
04 апреля 2022 14:33

«Тоже следим за техникой». На что обращает внимание милиция во время посевной?

Проект указа по цифровому развитию поддержан. Гусаков поделился итогами встречи с Президентом
04 апреля 2022 14:32

Проект указа по цифровому развитию поддержан. Гусаков поделился итогами встречи с Президентом