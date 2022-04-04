Шлем необязателен. Считается ли моноколесо безопасным средством передвижения?
Новости Беларуси. Тише едешь – дальше будешь. О казусах на дорогах и как их предотвратить? А также совместный рейд наших журналистов и ГАИ, шлагбаум преткновения. О движении в Минске говорим в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
И хотелось бы сразу начать с вопроса от наших телезрителей. И хотелось бы начать сразу с вопроса от наших телезрителей. Эти фото нам прислали жители Фрунзенского района. Можно ли во избежание подобных ситуаций установить при въезде во двор шлагбаум и нужно ли это согласовывать с ГАИ?
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Да, безусловно, согласование дополнительных средств организации дорожного движения, в том числе и шлагбаумов, требует согласования с Госавтоинспекцией. Мы рассматриваем такие предложения, но только после согласования с органами исполнительной власти и собственниками земельных участков.
Кристина Сущеня, СТВ:
Мне кажется, загроможденные дворы – это бич XXI века и вот такая картина чуть ли не в каждом дворе. Но ведь электросамокаты и моноколеса столько места не занимают. Игорь, у меня с ходу вопрос к вам: насколько безопасно передвигаться, допустим, на том же моноколесе?
Игорь Сущенко, тренер-инструктор по моноколесам:
Я и многие мои ученики, которые обучились ездить на моноколесе, мы считаем, что моноколесо – это одно из самых безопасных средств передвижения на сегодня.
Кристина Сущеня:
Так и не скажешь со стороны.
Игорь Сущенко:
Да, со стороны не скажешь. И более того, ты не скажешь, пока не попробуешь. Когда человек начинает пробовать, он ощущает все это на себе. Соответственно, к нему приходит понимание.
Кристина Сущеня:
Ну, про безопасность, наверное, чуть больше остановимся. Я вижу, что у вас с собой шлем. Давайте расскажем, что нужно, помимо моноколеса.
Игорь Сущенко:
Помимо моноколеса, рекомендуется защита. В первую очередь это голова. Даже если вы считаете, что ездите очень аккуратно на небольших скоростях, нельзя забывать, что в пик сезона очень много велосипедистов, электросамокатчиков, которые могут прилететь в вас. Это считается велошлем. А здесь защита подбородка идет. У нас это получается full face модель. Весит он не более 600 грамм.
Илона Волынец:
А если моноколесист будет без шлема, получит он штраф, Сергей Васильевич?
Сергей Бабич:
Нет, не получит. Относится к средствам пассивной защиты то, что Госавтоинспекция тоже приветствует при использовании средств персональной мобильности, но обязательств в правилах дорожного движения на этот случай нет.
Илона Волынец:
А удалось дисциплинировать минчан-обладателей разных таких девайсов, как это даже официально называется, средства индивидуальной мобильности, СИМ.
Сергей Бабич:
На мой взгляд, удалось, и пока тенденция к тому, что улучшается ситуация. Правовая культура владельцев, как я уже сказал, средств профессиональной мобильности повышается.
«Я намотал 4 000 километров». Поговорили с пенсионером, который обожает ездить на моноколесе (здесь подробности).