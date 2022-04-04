«Я намотал 4 000 километров». Поговорили с пенсионером, который обожает ездить на моноколесе

Новости Беларуси. Тише едешь – дальше будешь. О казусах на дорогах и как их предотвратить? А также совместный рейд наших журналистов и ГАИ, шлагбаум преткновения. О движении в Минске говорим в программе «Большой город» на СТВ. Кристина Сущеня, СТВ:

Игорь уверяет, что за час буквально любого человека можно научить кататься на моноколесе. Так вот, правда ли, что моноколесу все возрасты покорны? Сейчас попрошу режиссеров показать одно очень любопытное видео.

Илона Волынец, СТВ:

А на этом видео Александр Алексеевич Воронин, как он еще себя называет, профессиональный пенсионер, который вот уже несколько лет передвигается по городу исключительно на моноколесе. Александр Алексеевич, наверное, зарулил бы к нам и на самом колесе, да вот мы волнуемся, что наш пол стеклянный не выдержит. Кристина Сущеня:

Александр Алексеевич, рассказывайте, как подружились с таким интересным видом транспорта? С чего все началось?

Александр Воронин, пенсионер, моноколесник:

Это началось очень давно. Где-то в году 1960-м. Я всегда интересовался одноколесным транспортом. Кристина Сущеня:

Сколько километров уже намотали на одном колесе? Александр Воронин:

На одном колесе я намотал четыре тысячи, на другом тоже где-то тысячи три с половиной. Кристина Сущеня:

Как про машину обычно говорят: к хорошему быстро привыкаешь. Так и вы к моноколесу. Без него жизнь вы уже не представляете, я так понимаю. Александр Воронин:

Ну да. Тут мне некоторые товарищи говорят, что я ходить скоро разучусь. Кристина Сущеня:

И к нам в студию, я так понимаю, вы тоже ехали на моноколесе?

Александр Воронин:

Естественно, потому что это быстрее, чем на общественном транспорте. Илона Волынец:

Семья как относится? Александр Воронин:

Нормально относится. Илона Волынец:

А еще кто-нибудь катается?

Александр Воронин:

Нет. Пока только я. Кристина Сущеня:

Пока только смотрят, наблюдают. Илона Волынец:

Сергей Васильевич, а как вам такая инициатива пенсионеров? Побольше бы таких в Минске или все-таки боитесь за их здоровье.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Переживаем как за здоровье пенсионеров, так и за здоровье всех окружающих, кто рядом взаимодействует с данной категорией участников дорожного движения. Как правильно заметил мой собеседник, порой безопасность того водителя моноколеса, так его назовем, зависит и от действий пешехода, движущегося рядом с ним по тому же тротуару.

Игорь Сущенко, тренер-инструктор по моноколесам:

Когда вы учитесь ездить на моноколесе, вы еще учитесь адаптироваться к окружающей среде. Здесь, в отличие от других видов электротранспорта или того же велосипеда, моноколесник всегда считается одним из самых ответственных людей. Почему? Потому что ты всегда едешь и ты внимателен, ты думаешь не только про свою защиту и свою безопасность, ты думаешь и об окружающих. Илона Волынец:

Александр Алексеевич, вы еще какие-то виды транспорта рассматриваете или колесо – это все, любовь, и больше ничего? Александр Воронин:

Для города, может быть, еще общественный транспорт. Когда совсем уже или скользко, или очень сильно песком посыпано. Илона Волынец:

А так чуть ли не круглый год используете? Александр Воронин:

Да. Практически круглый год.

Кристина Сущеня:

А зимой как? Игорь Сущенко:

Мы не закрываем зимой. Александр Воронин:

Вот так. Практически не закрываем сезон. Кристина Сущеня:

Слушайте, но машину ж надо переобувать на зимнюю резину. А моноколесо тогда что? Игорь Сущенко:

Переобувается на зимнюю резину.