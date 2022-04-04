Победители получат плейстейшен. Белорусские школьники могут поучаствовать в спортивном проекте «Дотянись до мечты»

Валерия Яскевич, корреспондент: Дотянуться до мечты можно, нужны лишь перекладина и сила рук. В Беларуси объявлен спортивный конкурс для подростков.

Анастасия Кулик, главный специалист Президентского спортивного клуба: Проект «Дотянись до мечты» – возможность привлечь максимальное количество школьников к занятию спортом и показать, что современные гаджеты – это наши самые главные призы – не мешают вести активный и здоровый образ жизни. В проекте принимают участие и мальчики, и девочки, каждый день мы отсматриваем большое количество видео.

Дорианна Колесова: Чтобы они не сдавались. Если они будут повторять это много раз, у них все обязательно получится.

Дорианна Колесова, ученица школы 26 г. Минска: Пять раз могу подтянуться. Мои подружки максимум два раза.

Соревнования продлятся до 2 мая включительно. Еще можно принять участие. Для этого нужно подписаться на страницу Президентского спортивного клуба в Instagram, снять видео, на котором вы подтягиваетесь на перекладине максимальное количество раз, и разместить его у себя в профиле с инициалами и отметкой странички спортивного клуба.

Анастасия Кулик:

Победитель будет определен до 6 мая в трех возрастах среди девочек и мальчиков 5-7 класс, 8-9 класс, 10-11 класс.

На кону плейстейшен, мобильный телефон и многие другие памятные призы. Подтягиваться много – хорошо, но не менее важно выполнять упражнение согласно нормам.