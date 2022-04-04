Победители получат плейстейшен. Белорусские школьники могут поучаствовать в спортивном проекте «Дотянись до мечты»

Валерия Яскевич, корреспондент:
Дотянуться до мечты можно, нужны лишь перекладина и сила рук. В Беларуси объявлен спортивный конкурс для подростков.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Дотянуться до мечты можно, нужны лишь перекладина и сила рук. В Беларуси объявлен спортивный конкурс для подростков.
Анастасия Кулик, главный специалист Президентского спортивного клуба:
Проект «Дотянись до мечты» – возможность привлечь максимальное количество школьников к занятию спортом и показать, что современные гаджеты – это наши самые главные призы – не мешают вести активный и здоровый образ жизни. В проекте принимают участие и мальчики, и девочки, каждый день мы отсматриваем большое количество видео.
Семен Шевчик, ученик школы № 26 г. Минска:
Я люблю заниматься спортом.
Валерия Яскевич:
А сколько ты подтягиваешься?
Семен Шевчик:
10-15 раз.
Дорианна Колесова, ученица школы 26 г. Минска:
Пять раз могу подтянуться. Мои подружки максимум два раза.
Валерия Яскевич:
Что пожелаешь ребятам?
Дорианна Колесова:
Чтобы они не сдавались. Если они будут повторять это много раз, у них все обязательно получится.
Соревнования продлятся до 2 мая включительно. Еще можно принять участие. Для этого нужно подписаться на страницу Президентского спортивного клуба в Instagram, снять видео, на котором вы подтягиваетесь на перекладине максимальное количество раз, и разместить его у себя в профиле с инициалами и отметкой странички спортивного клуба.
Анастасия Кулик:
Победитель будет определен до 6 мая в трех возрастах среди девочек и мальчиков 5-7 класс, 8-9 класс, 10-11 класс.
На кону плейстейшен, мобильный телефон и многие другие памятные призы. Подтягиваться много – хорошо, но не менее важно выполнять упражнение согласно нормам.
Игорь Лебедевский, заместитель председателя ЖСПК микрорайона Михалова-2 г. Минска:
Можно обычным хватом подтягиваться, можно обратным хватом подтягиваться. Как показывает физиология, обратным хватом легче немного, потому что задействованы мышцы более сильные. По всем спортивным нормативам школьным, ученики должны подтягиваться хватом обычным.