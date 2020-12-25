«Это не игра в политику». Александр Лукашенко о том, как принималось решение о возвращении в Беларусь Тадеуша Кондрусевича
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Президент детально рассказал о том, как принималось решение о возвращении в Беларусь митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича. На встрече со спецпосланником Папы Римского нунций передал белорусскому лидеру письмо от понтифика. И, что называется, решение было принято коллегиально.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я сторонник искренней, честной и открытой политики. Хотя в политике нет такого, быть не должно. Но скажу вам честно и искренне, как это было. Вы знаете мои отношения с Папой Франциском. Я его очень уважаю. У меня к нему очень хорошие чувства. Он не играется в политику, хотя он же глава государства (Ватикан – это же и государство, и церковь). Почему я так говорю об этом? Чтобы вы знали, что у меня с ним очень добрые отношения.
Я его письмо прочитал прямо при Гуджеротти. Мелким шрифтом на двух листах. Очень много добрых слов в адрес государства, в адрес людей. Хороший человек. И один из вопросов – вернуть на Рождество Кондрусевича. Я же понимаю, это тоже политика – каждый хочет сохранить лицо.
Я на то время, хотя я предполагал, что этот вопрос будет от Гуджеротти. А с Гуджеротти мы тоже давно-давно знакомы, он у нас работал. Толковый тоже человек, очень любит белорусский народ и всегда откровенно и честно высказывался в поддержку нашего народа. Поэтому его и выбрали, хотя он в Великобритании уже служит нунцием папским.
У меня не было решения, когда он мне сказал о Кондрусевиче. Я честно ему признался при министре. Говорю: поверьте у меня нет решений. Я думал уже над этим. Нет решения, как поступить. Но, учитывая прочитанное и просьбу Папы Римского, мы подумаем. «Вы когда улетаете?» – «Завтра утром». – «До вечера мы дадим вам ответ». То есть у меня не было готового решения. Это не игра в политику.
А если честно, я больше склоняюсь к тому, что раз себя ведешь не как церковный служитель, если ты себя ведешь неприлично, если ты не уважаешь наш народ – ну, уехал и уехал.
Я говорю, что каждый политик хочет сохранить лицо. И Папа Римский – это светило. Думаю, чего ж, если мы так дружны и хорошие у нас отношения. Тем не менее правительству, МИДу и прочим говорю: «Вы сядьте и выработайте свою позицию и мне ее доложите».
Позиция была такова, что надо, чтобы он вернулся на эти католические праздники в Беларусь. Я уже подумал о людях. Знаете, католики люди особые, но они же никогда нам никаких проблем не создавали. Я рассказывал, что я в жизни вообще с ними сталкивался, наверное, с детства, хоть и на востоке родился. И подумал, что, наверное, это будет какой-то небольшой плюс для католиков и они нормально это оценят.
Ну а он (Тадеуш Кондрусевич – прим. ред.), ну в чем он сейчас для нас опасен? Никакой опасности не представляет. Это была моя позиция. И когда мне после обсуждения в правительстве доложили позицию, они совпали. И было принято решение о том, что пускай приезжает.
И не верьте тому, что «вот, знаете, тут Лукашенко кого-то переиграл, Папа Римский сейчас чуть ли не за Беларусь будет». Мы этими категориями, я не рассуждал. Понимаю и то, что Папа Римский и так честный и порядочный человек.