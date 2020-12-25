«Это не игра в политику». Александр Лукашенко о том, как принималось решение о возвращении в Беларусь Тадеуша Кондрусевича

Президент детально рассказал о том, как принималось решение о возвращении в Беларусь митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича. На встрече со спецпосланником Папы Римского нунций передал белорусскому лидеру письмо от понтифика. И, что называется, решение было принято коллегиально.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сторонник искренней, честной и открытой политики. Хотя в политике нет такого, быть не должно. Но скажу вам честно и искренне, как это было. Вы знаете мои отношения с Папой Франциском. Я его очень уважаю. У меня к нему очень хорошие чувства. Он не играется в политику, хотя он же глава государства (Ватикан – это же и государство, и церковь). Почему я так говорю об этом? Чтобы вы знали, что у меня с ним очень добрые отношения.

Я его письмо прочитал прямо при Гуджеротти. Мелким шрифтом на двух листах. Очень много добрых слов в адрес государства, в адрес людей. Хороший человек. И один из вопросов – вернуть на Рождество Кондрусевича. Я же понимаю, это тоже политика – каждый хочет сохранить лицо.

Я на то время, хотя я предполагал, что этот вопрос будет от Гуджеротти. А с Гуджеротти мы тоже давно-давно знакомы, он у нас работал. Толковый тоже человек, очень любит белорусский народ и всегда откровенно и честно высказывался в поддержку нашего народа. Поэтому его и выбрали, хотя он в Великобритании уже служит нунцием папским.

У меня не было решения, когда он мне сказал о Кондрусевиче. Я честно ему признался при министре. Говорю: поверьте у меня нет решений. Я думал уже над этим. Нет решения, как поступить. Но, учитывая прочитанное и просьбу Папы Римского, мы подумаем. «Вы когда улетаете?» – «Завтра утром». – «До вечера мы дадим вам ответ». То есть у меня не было готового решения. Это не игра в политику.