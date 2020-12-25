Юлия Артюх: «Санкции Евросоюзу нужны, чтобы убрать Беларусь с рынка»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Пятница – время рубрики «Негладко». Пройтись отпаривателем и разутюжить складки на глянце невероятной части общества в программе Новости «24 часа» вновь готова Юлия Артюх.

Юлия Артюх:

В преддверии Нового года поговорить бы о чудесах, празднике, подарках. Но, увы, мы вынуждены говорить о невероятном меньшинстве, которое возомнило себя высшим большинством и каждое воскресенье с августа устраивает шоу. За которым мы наблюдаем, как за бразильским сериалом. Юлия Артюх:

И вроде сюжет незамысловатый и концовка давно предугадана, но «горячие» актеры пытаются создать яркую экспрессию и интригу. Только вот белорусам надоели эти костюмированные и срежиссированные Западом сценарии. И в эти выходные Минск вернулся к прежней жизни. Впервые с августа и мы выехали с детьми в воскресенье в центр города, посетили цирк. Кстати, в цирке был аншлаг. Зал был наполнен детским смехом и счастливыми лицами. Когда эти дети вырастут, они скажут спасибо так называемым ябатькам за то, что не допустили войны. Они осмыслят, что могли бы просто не вырасти, а умереть из-за прихоти каких-то дядей и тетей.

Юлия Артюх:

Тихановская носится с санкциями против белорусов. Я уже говорила, что санкции Евросоюзу нужны, чтобы убрать Беларусь с рынка. Еще раз подумайте, о благосостоянии каких стран и каких народов она заботится. Мне очень понравилось, как помощник Тихановской по каким-то там делам Вячорка сказал про «марш народного трибунала»: «Погода теперь союзник Лукашенко. Эта холодная зима и снег, конечно, не помогают людям почувствовать себя хозяевами в своей стране». То есть теперь свой крах списывают на погоду? В следующее воскресенье скажут, что на марш никто не вышел, потому что черная кошка перешла дорогу? Юлия Артюх:

Отвлечемся от маршей, порассуждаем о жизни, о молодежи. Только я не гребу всех под одну гребенку, но уверена, что и такие есть среди невероятных. Вот, например, родился белорус и ничего никому не должен. Может, и верно. Но только он считает, что все должны ему. Это из разряда: «Права? Да у меня есть права, и я требую их соблюдать. Обязанности? Хм, нет, не слышал». «В армию идти? Нет-нет! Что же, я дурак – научиться тактике, ориентированию на местности и другим военным навыкам. Покурить, выпить – о, это да, это можно. Этому же и учиться не надо. Все как-то само получается».

Юлия Артюх:

А потом родители плачут: здоровый бугай, а работать не хочет. А в Европе еще бы добавили: и парня привел на нашу голову, содержи теперь обоих. Девчата, к сожалению, не лучше: учеба – отстой, преподаватели глупые. Главный вопрос – за кого замуж выйти, да так, чтобы никогда не работать. Юлия Артюх:

Ах, есть же еще другие. Они живут у родителей за пазухой, не зная цену куску хлеба, ходят с айфонами и в брендовой одежде. Это те шестнадцатилетние, у которых голос украли. Им тоже все должны. Они шли на марши, даже не загуглив про место или событие, которое знаменовал этот марш. Совершенно не понимая, ни куда идут, ни зачем идут. Юлия Артюх:

Что это? Бездумность, стадный инстинкт, желание потусоваться, хайпануть или поднять адреналин в крови? Думаю, каждый родитель переосмыслит это сам.