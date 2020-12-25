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«Посмотри вот сюда. Ты умеешь читать?» Александр Лукашенко вручил подарки пациентам детской инфекционной больницы

25 декабря 2020 11:34
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Новости Беларуси. Больницы в стране должны быть функциональны. На это глава государства ориентирует отечественное здравоохранение. Президент 25 декабря посетил столичную детскую инфекционную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Посмотри вот сюда. Ты умеешь читать?» Александр Лукашенко вручил подарки пациентам детской инфекционной больницы-1

Это одна из крупнейших клиник в Беларуси, она рассчитана на 604 койки. Ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 25 тысяч пациентов не только с инфекционными заболеваниями, но и с болезнями органов дыхания, пищеварения, нервной системы.

Сегодня глава государства уже традиционно посетил красную зону. К юным пациентам Александр Лукашенко пришел с подарками.

«Посмотри вот сюда. Ты умеешь читать?» Александр Лукашенко вручил подарки пациентам детской инфекционной больницы-4

Давай посмотрим. Это вот, смотри, это маме, наверное, да?

Да, а это для меня!

Подожди, посмотри вот сюда. Ты умеешь читать?

Это олень.

Олень. Что тут написано? Маме написано: с Новым годом и Рождеством, для маленьких ее девочек. Вот это маме, хорошо?

Да, а вот это…

Подожди, а вот это что? Давай разбирать.

Смотри, написано «Рите».

Что написано?

Маргарите.

Слушай, для твоей Маргариты великовато.

Нет, это она Маргарита. Говорит: «Смотри, написано Маргарита».

Нет, это маленькая Даша, твоя мама маленькая. Ну она на мальчика была похожа.

А я буду мамой какой!

Да, ты будешь, я знаю. Так, это что? Подожди, иди сюда. Это что? Смотри.

Песенки.

Это песенки? Ну-ка нажми там на клавишу. Надо, наверное, его разобрать, да?

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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