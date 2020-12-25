Александр Лукашенко о строительстве новой больницы: одноместные палаты, двухместные максимум. Это ещё и психология, комфорт, удобство

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы задумали строительство новой больницы в Минске, в районе Новинок. Я знаю эту площадь, я видел эти проекты, но нам надо железобетонно определиться, что лишних балок (ты как строитель это понимаешь, вот даже здесь), лишнего вот этого железобетона. Эта больница, вот само помещение рассчитано на семибалльное землетрясение – ну разве семь баллов землетрясение в Беларуси возможно? Нет. Поэтому я имею в виду функциональность. Вы правы, с точки зрения комфортности. Одноместные палаты, двухместные максимум, особенно если с детишками. К этому надо стремиться, это надо делать. Это еще и психология, комфорт, удобство. Чтобы человек себя хорошо чувствовал, чтобы у него было хорошее настроение. Это хороший фон для выздоровления.