Александр Лукашенко о строительстве новой больницы: одноместные палаты, двухместные максимум. Это ещё и психология, комфорт, удобство

Новости Беларуси. Больницы в стране должны быть функциональны. На это глава государства ориентирует отечественное здравоохранение. Президент 25 декабря посетил столичную детскую инфекционную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Больницы в стране должны быть функциональны. На это глава государства ориентирует отечественное здравоохранение. Президент 25 декабря посетил столичную детскую инфекционную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это одна из крупнейших клиник в Беларуси, она рассчитана на 604 койки. Ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 25 тысяч пациентов не только с инфекционными заболеваниями, но и с болезнями органов дыхания, пищеварения, нервной системы.
25 декабря глава государства уже традиционно посетил красную зону. К юным пациентам Александр Лукашенко пришел с подарками.
«Посмотри вот сюда. Ты умеешь читать?» Александр Лукашенко вручил подарки пациентам детской инфекционной больницы
Президент также пообщался с коллективом больницы. Говорили, в частности, о предстоящей вакцинации против COVID-19 и о грамотной организации всех процессов в белорусских клиниках.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы задумали строительство новой больницы в Минске, в районе Новинок. Я знаю эту площадь, я видел эти проекты, но нам надо железобетонно определиться, что лишних балок (ты как строитель это понимаешь, вот даже здесь), лишнего вот этого железобетона. Эта больница, вот само помещение рассчитано на семибалльное землетрясение – ну разве семь баллов землетрясение в Беларуси возможно? Нет. Поэтому я имею в виду функциональность. Вы правы, с точки зрения комфортности. Одноместные палаты, двухместные максимум, особенно если с детишками. К этому надо стремиться, это надо делать. Это еще и психология, комфорт, удобство. Чтобы человек себя хорошо чувствовал, чтобы у него было хорошее настроение. Это хороший фон для выздоровления.