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Зубры-близнецы поселились под Гомелем. Скоро к ним присоединятся несколько самок

25 декабря 2020 15:45
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Новости Беларуси. В Гомельском районе спустя столетия вновь поселились зубры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Животные доставлены в центр экологического туризма из столичного зоопарка.

Символично, что переселение состоялось в преддверии года Быка. Здесь надеются, что это хороший знак и планируют, что молодые бычки станут родоначальниками целой популяции. Пока же зубры завоевали любовь детворы: с удовольствием поедают морковку прямо из рук посетителей центра и охотно позируют для селфи.

Продолжит тему Александр Добриян.

Зубры-близнецы поселились под Гомелем. Скоро к ним присоединятся несколько самок-1

Василий Антонов уверен: мечты сбываются. Особенно под Новый год. Новые обитатели в вольере тому в прямом смысле слова живое подтверждение.

Зубры-близнецы поселились под Гомелем. Скоро к ним присоединятся несколько самок-4

Василий Антонов, директор центра экологического туризма:
Честно говоря, наверное, это была мечта. Я их с детства мечтал увидеть. Съездил в Беловежскую пущу, издалека понаблюдал. А тут еще бык – символ года наступающего. Как-то само собой все срослось.

Зубры-близнецы поселились под Гомелем. Скоро к ним присоединятся несколько самок-7

Зубры-близнецы родились в Минском зоопарке прошлым летом. Сейчас они еще только подростки, но по задумке им предстоит стать отцами-основателями новой популяции. Скоро к ним присоединятся несколько самок. Пока же братья меряются силами исключительно из спортивного интереса.

Зубры-близнецы поселились под Гомелем. Скоро к ним присоединятся несколько самок-10

Софья Лунькова, жительница Гомеля:
– Ну они вообще обычно балуются, вот так вот дерутся. Гуляют, точнее. Рогами вцепляются друг в друга и бьются.
– Интересно за этим наблюдать?
Да.

Зубры-близнецы поселились под Гомелем. Скоро к ним присоединятся несколько самок-13

Зоопарк в центре экологического туризма – больше чем хобби Василия. Здесь находят новый дом все, кому нужна помощь. Летом приютили лосенка, в пруд выпустили знаменитого сома-блогера Семку, выросшего из своего аквариума, а с наступлением холодов сюда же со всей области привозят лебедей, не успевших вовремя улететь на юг. Быть ответственным за тех, кого приручили, учит и местная новогодняя программа.

Зубры-близнецы поселились под Гомелем. Скоро к ним присоединятся несколько самок-16

Раз, два, три! Елочка, гори!

Зубры-близнецы поселились под Гомелем. Скоро к ним присоединятся несколько самок-19

В отличие от елочки, упрашивать зубров не приходится. От моркови отказаться животные не в силах, на радость маленьких гостей подарки принимаются с большим аппетитом.

Зубры-близнецы поселились под Гомелем. Скоро к ним присоединятся несколько самок-22

Мария Вересоцкая, жительница Гомельского района:
– Вроде бы съел…
– А ты когда-нибудь видела зубра?
Только если в книжках видела, а в реальности нет.

Покормить бычка под этот Новый год точно к удаче. Отличная традиция для наших широт.

Зубры-близнецы поселились под Гомелем. Скоро к ним присоединятся несколько самок-25

Александр Добриян, корреспондент:
Последний дикий бык Европы – зубр – один из главных символов Беларуси. Остается надеяться, что под его покровительством 2021-й станет для всех нас удачным.

# Животные # общество # Александр Добриян # Василий Антонов # Софья Лунькова # Мария Вересоцкая # Фотофакт

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