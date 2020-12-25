Зубры-близнецы поселились под Гомелем. Скоро к ним присоединятся несколько самок
Новости Беларуси. В Гомельском районе спустя столетия вновь поселились зубры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Животные доставлены в центр экологического туризма из столичного зоопарка.
Символично, что переселение состоялось в преддверии года Быка. Здесь надеются, что это хороший знак и планируют, что молодые бычки станут родоначальниками целой популяции. Пока же зубры завоевали любовь детворы: с удовольствием поедают морковку прямо из рук посетителей центра и охотно позируют для селфи.
Продолжит тему Александр Добриян.
Василий Антонов уверен: мечты сбываются. Особенно под Новый год. Новые обитатели в вольере тому в прямом смысле слова живое подтверждение.
Василий Антонов, директор центра экологического туризма:
Честно говоря, наверное, это была мечта. Я их с детства мечтал увидеть. Съездил в Беловежскую пущу, издалека понаблюдал. А тут еще бык – символ года наступающего. Как-то само собой все срослось.
Зубры-близнецы родились в Минском зоопарке прошлым летом. Сейчас они еще только подростки, но по задумке им предстоит стать отцами-основателями новой популяции. Скоро к ним присоединятся несколько самок. Пока же братья меряются силами исключительно из спортивного интереса.
Софья Лунькова, жительница Гомеля:
– Ну они вообще обычно балуются, вот так вот дерутся. Гуляют, точнее. Рогами вцепляются друг в друга и бьются.
– Интересно за этим наблюдать?
– Да.
Зоопарк в центре экологического туризма – больше чем хобби Василия. Здесь находят новый дом все, кому нужна помощь. Летом приютили лосенка, в пруд выпустили знаменитого сома-блогера Семку, выросшего из своего аквариума, а с наступлением холодов сюда же со всей области привозят лебедей, не успевших вовремя улететь на юг. Быть ответственным за тех, кого приручили, учит и местная новогодняя программа.
Раз, два, три! Елочка, гори!
В отличие от елочки, упрашивать зубров не приходится. От моркови отказаться животные не в силах, на радость маленьких гостей подарки принимаются с большим аппетитом.
Мария Вересоцкая, жительница Гомельского района:
– Вроде бы съел…
– А ты когда-нибудь видела зубра?
– Только если в книжках видела, а в реальности нет.
Покормить бычка под этот Новый год точно к удаче. Отличная традиция для наших широт.
Александр Добриян, корреспондент:
Последний дикий бык Европы – зубр – один из главных символов Беларуси. Остается надеяться, что под его покровительством 2021-й станет для всех нас удачным.