«Нашла своё место в педагогике». Учитель английского рассказала, сложно ли преподавать современным детям

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Карина Кособуцкая, учитель английского языка Средней школы № 69 Минска:

Я думаю, что работа мечты – это больше такое субъективное понятие. Может быть, для кого-то это иллюзия, но я нашла свое место в педагогике, потому что мне нравится сам процесс. Мне нравится видеть, как они растут, и я расту, безусловно, вместе с ними, то есть мне нравится учиться, они учат меня, я учу их, у нас такой обмен идет, и в этом весь баланс. Наверное, я пока его соблюдаю.

Евгений Пустовой:

У вас классические методы преподавания?

Карина Кособуцкая:

Я стараюсь смотреть тренды, потому что мои ребята подходят ко мне: «Карина Олеговна, сегодня такой тренд, сегодня такой». Им огромное спасибо, что они подсказывают мне.