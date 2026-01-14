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«Нашла своё место в педагогике». Учитель английского рассказала, сложно ли преподавать современным детям

14 января 2026 17:28
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Сейчас, говорят, тяжело быть учителем.

«Нашла своё место в педагогике». Учитель английского рассказала, сложно ли преподавать современным детям-2

Карина Кособуцкая, учитель английского языка Средней школы № 69 Минска:
Я думаю, что работа мечты – это больше такое субъективное понятие. Может быть, для кого-то это иллюзия, но я нашла свое место в педагогике, потому что мне нравится сам процесс. Мне нравится видеть, как они растут, и я расту, безусловно, вместе с ними, то есть мне нравится учиться, они учат меня, я учу их, у нас такой обмен идет, и в этом весь баланс. Наверное, я пока его соблюдаю. 

Евгений Пустовой:
У вас классические методы преподавания?

Карина Кособуцкая:
Я стараюсь смотреть тренды, потому что мои ребята подходят ко мне: «Карина Олеговна, сегодня такой тренд, сегодня такой». Им огромное спасибо, что они подсказывают мне. 

Подробности в видео.

# Профессии # Учитель # Евгений Пустовой

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