Александр Лукашенко – руководству Минска: должны опережать запросы населения или оперативно реагировать

Новости Беларуси. Мы должны опережать запросы населения или оперативно реагировать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 мая на совещании по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что пригласил на доклад более широкий состав участников: изначально планировалось кулуарно доложить о ситуации в Минске. «Я считаю, что главы администраций наших районов в Минске должны присутствовать и слышать этот разговор. Потому что без них трудно будет решить те проблемы, вопросы, задачи, которые стоят перед Минском и которые нам необходимо решать. Я пригласил вас, потому что мое отношение к столице и организации управления ею традиционно несколько отличается от подходов к другим городам и районам страны», – сказал он.

«Все процессы в Минске протекают намного быстрее (да и чувствуются они острее), чем где бы то ни было, – пояснил Александр Лукашенко. – Поэтому в наших действиях мы должны опережать запросы населения или, по крайней мере, оперативно реагировать на них. А если есть какие-то негативные моменты, то заблаговременно предупреждать их», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что пока не видит по всем направлениям подобного предупреждения неблагоприятных моментов.

«Еще раз подчеркиваю то, что я говорил на заседании Совета безопасности страны: время и ситуация, которая складывается вокруг нас, прежде всего не дает оснований для расслаблений. Особенно в Минске, только в Минске! Все эти события последнего времени – это Минск», – заметил белорусский лидер.