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Александр Лукашенко – руководству Минска: должны опережать запросы населения или оперативно реагировать

20 мая 2021 08:39
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Новости Беларуси. Мы должны опережать запросы населения или оперативно реагировать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 мая на совещании по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что пригласил на доклад более широкий состав участников: изначально планировалось кулуарно доложить о ситуации в Минске. «Я считаю, что главы администраций наших районов в Минске должны присутствовать и слышать этот разговор. Потому что без них трудно будет решить те проблемы, вопросы, задачи, которые стоят перед Минском и которые нам необходимо решать. Я пригласил вас, потому что мое отношение к столице и организации управления ею традиционно несколько отличается от подходов к другим городам и районам страны», – сказал он.

«Все процессы в Минске протекают намного быстрее (да и чувствуются они острее), чем где бы то ни было, – пояснил Александр Лукашенко. – Поэтому в наших действиях мы должны опережать запросы населения или, по крайней мере, оперативно реагировать на них. А если есть какие-то негативные моменты, то заблаговременно предупреждать их», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что пока не видит по всем направлениям подобного предупреждения неблагоприятных моментов.

«Еще раз подчеркиваю то, что я говорил на заседании Совета безопасности страны: время и ситуация, которая складывается вокруг нас, прежде всего не дает оснований для расслаблений. Особенно в Минске, только в Минске! Все эти события последнего времени – это Минск», – заметил белорусский лидер.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко

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