Её нашли юные пастухи. День явления иконы Жировичской иконы Божией Матери отмечают 20 мая

Это единственный в мире нерукотворный каменный образ Богородицы. Самая маленькая икона. Ее размеры – чуть больше 5,5 на 4,5 сантиметров. Она находится в Успенском соборе Жировичского монастыря и считается покровительницей нашей страны.

Что же история? Она гласит, что весной 1470 года в местных лесах была обретена икона, изображавшая Богоматерь с Младенцем. Нашли ее юные пастухи в самой чаще, среди густых ветвей дикой груши увидели чудесное сияние, исходившее от маленькой иконы. Загадочную находку отнесли хозяину, а тот построил на месте явления святыни деревянный храм. К чудесно явившемуся Образу Богоматери начали приходить люди для поклонения и с молитвами о помощи. Вскоре на этом месте была основана Жировичская обитель.