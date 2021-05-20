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Её нашли юные пастухи. День явления иконы Жировичской иконы Божией Матери отмечают 20 мая

20 мая 2021 07:57
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Новости Беларуси. Праздник чуда в сакральном календаре Беларуси. 20 мая православные верующие отмечают явление Жировичской иконы Божией Матери – одной из наиболее почитаемых святынь Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Её нашли юные пастухи. День явления иконы Жировичской иконы Божией Матери отмечают 20 мая -1

Это единственный в мире нерукотворный каменный образ Богородицы. Самая маленькая икона. Ее размеры – чуть больше 5,5 на 4,5 сантиметров. Она находится в Успенском соборе Жировичского монастыря и считается покровительницей нашей страны.

Её нашли юные пастухи. День явления иконы Жировичской иконы Божией Матери отмечают 20 мая -4

Святыня почитается православной и греко-католической церквями как чудотворная. И входит в число ста самых значимых и почитаемых православных образов мира.

Её нашли юные пастухи. День явления иконы Жировичской иконы Божией Матери отмечают 20 мая -7

Что же история? Она гласит, что весной 1470 года в местных лесах была обретена икона, изображавшая Богоматерь с Младенцем. Нашли ее юные пастухи в самой чаще, среди густых ветвей дикой груши увидели чудесное сияние, исходившее от маленькой иконы. Загадочную находку отнесли хозяину, а тот построил на месте явления святыни деревянный храм. К чудесно явившемуся Образу Богоматери начали приходить люди для поклонения и с молитвами о помощи. Вскоре на этом месте была основана Жировичская обитель.

# Церковь # общество # Фотофакт

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