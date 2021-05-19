«Носом летел прямо в дом». Что говорят очевидцы о крушении военного самолёта под Барановичами

Новости Беларуси. На месте трагедии в Барановичах работают следователи, представители Комитета судебных экспертиз и Министерства обороны. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Проводится осмотр места происшествия». По факту крушения самолёта под Барановичами возбуждено уголовное дело

21 и 22 мая в городе отменены все праздничные мероприятия. А сами жители идут почтить память погибших летчиков к храму Жен-Мироносиц. Никита с детства мечтал о небе, а Андрей готовил к полётам молодых специалистов. Какими запомнят пилотов разбившегося Як-130?

Засвистело, загудело. Ну самолет, слышно. Загудело, засвистело – потом хлопок, огонь. Дым, огонь.

Я была на рынке, покупала чай и услышала хлопок, как будто кто-то врезался один в одного. Такой сильный хлопок, и пошел черный дым. А одна женщина кажа: «Ой, дым, что-то взорвалось».

Он прямо носом летел прямо в дом. Я стояла и думала – все, дома уже не будет, потому что носом летел с середины дома. Но как-то, может, он вырулил, не знаю, попал так, что слетел и взорвался в землю.