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«Носом летел прямо в дом». Что говорят очевидцы о крушении военного самолёта под Барановичами

19 мая 2021 17:49
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Новости Беларуси. На месте трагедии в Барановичах работают следователи, представители Комитета судебных экспертиз и Министерства обороны. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Носом летел прямо в дом». Что говорят очевидцы о крушении военного самолёта под Барановичами-1

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«Носом летел прямо в дом». Что говорят очевидцы о крушении военного самолёта под Барановичами-3

Засвистело, загудело. Ну самолет, слышно. Загудело, засвистело – потом хлопок, огонь. Дым, огонь.

«Носом летел прямо в дом». Что говорят очевидцы о крушении военного самолёта под Барановичами-5

Я была на рынке, покупала чай и услышала хлопок, как будто кто-то врезался один в одного. Такой сильный хлопок, и пошел черный дым. А одна женщина кажа: «Ой, дым, что-то взорвалось».

«Носом летел прямо в дом». Что говорят очевидцы о крушении военного самолёта под Барановичами-7

Он прямо носом летел прямо в дом. Я стояла и думала – все, дома уже не будет, потому что носом летел с середины дома. Но как-то, может, он вырулил, не знаю, попал так, что слетел и взорвался в землю.

«Носом летел прямо в дом». Что говорят очевидцы о крушении военного самолёта под Барановичами-9

На кухню зашла и услышала такой взрыв, и потом летит такой огненный осколок, где упал, напротив окна, самая основная эта масса. И от него отлетали осколки горящие туда. Наверное, мотор отлетел. Я думала на угол или ко мне. В общем-то, я очень испугалась.

# Крушение # Кристина Федорович

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