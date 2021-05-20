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КГК 20 мая проведёт горячую линию на тему доступности рынков для производителей сельхозпродукции

20 мая 2021 07:41
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Новости Беларуси. Комитет госконтроля 20 мая проводит горячую телефонную линию на тему доступности рынков для производителей сельхозпродукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК 20 мая проведёт горячую линию на тему доступности рынков для производителей сельхозпродукции-1

Минчане и жители регионов республики могут сообщить в КГК информацию о проблемах, с которыми сталкиваются в этом вопросе. Речь идет о распределении торговых мест и аренде, соблюдении продавцами санитарных требований и других законодательных норм.

КГК 20 мая проведёт горячую линию на тему доступности рынков для производителей сельхозпродукции-4

Комитет госконтроля предлагает и персоналу рынков высказать свое мнение об имеющихся недостатках и мерах по улучшению работы. Звонить можно с 10.00 до 13.00 по тел. 8 (017) 328 69 40.

# Комитет госконтроля # общество # Фотофакт

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