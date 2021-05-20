КГК 20 мая проведёт горячую линию на тему доступности рынков для производителей сельхозпродукции

Новости Беларуси. Комитет госконтроля 20 мая проводит горячую телефонную линию на тему доступности рынков для производителей сельхозпродукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане и жители регионов республики могут сообщить в КГК информацию о проблемах, с которыми сталкиваются в этом вопросе. Речь идет о распределении торговых мест и аренде, соблюдении продавцами санитарных требований и других законодательных норм.