«Это меня не устраивает». Как узнать будущее и можно ли его изменить?

Гадания, заговоры, привороты. Почему люди обращаются к колдунам за помощью и что из себя представляет магия? О том, как она работает и правда ли все это, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вы предсказываете будущее?

Людмила Бандовская, парапсихолог, таролог, духовный целитель:

Его нет. Невозможно предсказать будущее.

Татьяна Дунаева, рунолог, мастер эзотерических практик:

Оно многовариантно.

Анжелика Шестовец, астролог, представитель авестийской школы астрологии, ученица П. Глобы:

Его можно спрогнозировать. Людмила Бандовская:

У нас много сторон. И то, куда ты пойдешь – будет зависеть твое будущее, от выбора. Анжелика Шестовец:

От выбора и ответственности за свой выбор. Людмила Бандовская:

Это программа. Когда тебе говорят, что Алена, вы знаете, будет так-то, так-то. Алена себе надевает программу. Она уже сама себе это притягивает в жизнь. Астрологическая карта. Я ходила ко многим людям. Все, что мне говорили, видели, абсолютно не просканировав меня, не поняв, кто я, что я, какое у меня поле, говорили свою программу. Я поняла, это меня не устраивает, и это меня не устраивает. Я так не буду. Алена Родовская:

То есть соответственно, все то, что они говорили, от вас отскакивало? Людмила Бандовская:

Да. А ты переписываешь судьбу сам. Хотя я могла одеть на себя программу, смириться, сложить ручки, сказать: «Хорошо, будет так».

Татьяна Дунаева:

Это про силу внутреннюю, правильно. Людмила Бандовская:

Да, я воспользовалась правом выбора и понимание, что только в моих руках. Алена Родовская:

Получается, что если человек придет и ему не будет откликаться то, что вы ему говорите, он эту программу может не принять и уйти в другую сторону? Людмила Бандовская:

А я не ставлю программу. У меня такой метод работы, что я не ставлю программу. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Все же хотят знать, что будет. Татьяна Дунаева:

Это нормальное человеческое желание. Людмила Бандовская:

Волшебной таблетки не существует, к сожалению. А очень часто, приходя к специалисту, человек хочет волшебную таблетку. Екатерина Забенько:

Ну пойдет же искать дальше.

Андрей Туровец, психолог:

К специалисту определенного уровня приходят люди определенного уровня. Людмила Бандовская:

Однозначно. Татьяна Дунаева:

Это на внутреннюю силу приходят. Знаете, не ко всем идут. Анжелика Шестовец:

Подобное притягивает подобное. Татьяна Дунаева:

Да, подобное – к подобному. Это магический закон.

Андрей Туровец:

Поэтому теоретически размышлять о том, что к какому-то хорошему специалисту пришли плохие люди – я условно говорю – или к плохому специалисту – хорошие люди, мы не можем размышлять в таком ключе. Потому что даже к психологу приходят люди с соответствующим запросом. У нас более широкое поле работы, у психологов. И я все-таки про психологию хочу сказать, что это не просто тоже форма волшебства. Хороший психолог – тоже волшебник, это всем понятно. Не каждый человек с дипломом психолога является волшебником. Мы это с вами понимаем прекрасно. Не каждому волшебнику, может быть, нужен диплом психолога, но многие волшебники прирожденные психологи. Они читают людей прекрасно. Поэтому есть ступенечки, по которым любой человек может решить свои задачи. Я предлагаю всем людям не торопиться искать отъявленных колдунов. Хотя некоторые люди тоже бы с нами поспорили, сказали, что колдуны – это шаманизм. А шаманизм – это связь с духами природы и так далее, не будем уходить далеко. Всегда проще начать с кого? Либо с человека в своей семье, который старшего поколения, разбирается и мудрый человек. С мудрых людей надо начинать. Поэтому найдите мудрого человека. Если вдруг вы не нашли в своем окружении, тогда добро пожаловать к психологу. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Я думаю, что это прекрасная рекомендация.