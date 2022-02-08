«Магия есть у каждого». Как можно развить сверхъестественные способности?

Гадания, заговоры, привороты. Почему люди обращаются к колдунам за помощью и что из себя представляет магия? О том, как она работает и правда ли все это, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Можно ли научиться магии или работе с теми инструментами, которые часто, как вспомогательные используются? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Карты таро, если у человека нет способностей, например?

Елена Морозова, волшебница:

Можно, но, наверное, чисто технически.

Людмила Бандовская, парапсихолог, таролог, духовный целитель:

Чисто технически. И это такая банальщина. Сейчас каждый второй таролог. Обучения, школы. За 5, 10, 15, 20 курсов невозможно всю систему таро изучить. Это поток. Ты должен выводить информативный поток. Это не то, что ты знаешь значение карт. Одна карта таро имеет около 75 значений. Невозможно. То есть ты заучил, если ты не умеешь работать в потоке, ты его не чувствуешь и не ощущаешь. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

То есть все-таки должно быть еще что-то? Людмила Бандовская:

Однозначно. Ты просто будешь читать, как книгу. Екатерина Забенько:

Все ли люди, которые приходят к вам на обучение, получают такую возможность, потому что вы же наверняка видите, есть ли способности? Должно же быть хотя бы чуть-чуть больше у человека понимания?

Татьяна Дунаева, рунолог, мастер эзотерических практик:

Есть определенные метки видения у человека. Он начинает рассказывать о своей судьбе. Ты понимаешь, что он видит. Екатерина Забенько:

Кастинг есть, экзамен для поступления? Татьяна Дунаева:

На самом деле я не придерживаюсь того мнения, что только какие-то особенные. Есть такие люди. Они приходят реально единицы. Но магия есть у каждого. Магия – это наращивание силы внутри. Вы же поймите, вы можете воздействовать на свою окружающую реальность. Для этого не надо ходить к специалистам. Для этого нужно воспитывать волю, характер, силу внутреннюю, осознанность повышать, понимать, что с тобой происходит каждое время. Мне кажется, на это каждый способен. Екатерина Забенько:

Мне кажется, что все равно эти в люди в любом случае обладают психологическими способностями?