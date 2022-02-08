Личности уже установлены. Данные участников экстремистского «Голоса» известны правоохранителям

Массив информации о тех, кто сотрудничал, разбирают сотрудники ГУБОП. Известны и ID-данные, и аккаунты, и мобильные номера. Все это из интернета перекочевало в серую папку с надписью «дело». Стоит отметить, что от ответственности не отвертятся даже те, кто отписался или завел новый аккаунт на новый номер – личности уже установлены.