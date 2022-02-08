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Личности уже установлены. Данные участников экстремистского «Голоса» известны правоохранителям

08 февраля 2022 14:14
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Новости Беларуси. Уже не подают голос. Данные участников одноименной экстремистской платформы – в распоряжении правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личности уже установлены. Данные участников экстремистского «Голоса» известны правоохранителям-1

Массив информации о тех, кто сотрудничал, разбирают сотрудники ГУБОП. Известны и ID-данные, и аккаунты, и мобильные номера. Все это из интернета перекочевало в серую папку с надписью «дело». Стоит отметить, что от ответственности не отвертятся даже те, кто отписался или завел новый аккаунт на новый номер – личности уже установлены.

Личности уже установлены. Данные участников экстремистского «Голоса» известны правоохранителям-4

За грязные комментарии, за «сдачу» служебной информации, за другие грехи придется отвечать по закону. Безнаказанность и анонимность больше не «успокоительное» средство для приманивания клиентуры.  

Личности уже установлены. Данные участников экстремистского «Голоса» известны правоохранителям-7

Сегодня вниманию общественности представлены и имена семи админов платформы «Голос». В силовом ведомстве многозначительно говорят: продолжение следует.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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