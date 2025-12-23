В пансионате «Солнечный» студенты и преподаватели БГПУ исполнили желания маленьких белорусов

Участники марафона добра продолжают исполнять желания маленьких белорусов по всей стране. Новогоднее настроение дарят тем, кто больше всего в этом нуждается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка: Это очень замечательная акция, и мы тоже активно участвуем в ней. Наши все факультеты, институты университета принимают участие в разных учреждениях образования. Сегодня мы находимся в одном из учреждений – социальный пансионат «Солнечный» он называется. Это учреждение, с которым наши волонтеры, студенты взаимодействуют уже на протяжении 10 лет.

Дарья Закавлук, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Волонтерством должны заниматься люди, у которых это горит в сердце и отдается добром. Потому что когда ты приезжаешь к деткам, и они улыбаются, дарят тебе даже ту самую улыбку, это уже что-то значит. И, то есть надо им помогать, улыбаясь, даже какие-то мелкие дела для них делать, чтобы детям было комфортно. Потому что всем нужна помощь, всем нужна любовь, и от них это исходит.

Дарить заботу детям с непростой судьбой благотворительный проект «Наши дети» продолжает уже 30 лет.