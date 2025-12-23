Делаем новогоднюю настольную композицию своими руками! Мастер класс от флориста-дизайнера

Каждый год мы украшаем свои дома к праздникам. Всегда хочется, чтобы необычность сочеталась с домашним уютом. Постараемся подсказать несколько классных идей вместе с нашей гостьей.

Ирина Якимович, флорист-дизайнер:

Мы сегодня будем с вами создавать композицию настольную со свечами. Пожалуй, этот вид композиции самый выигрышный, потому что такая композиция стоит на столе, за столом мы завтракаем, обедаем, ужинаем, поэтому мы с ней больше имеем контакт, чем с веночком, который висит где-то на двери или каким-то другим украшением.

Вообще такую композицию можно сделать необязательно в каком-то специальном сосуде, можно взять креманочку, главное закрепить ее. Мы будем использовать ветки кипарисовика, ветки туи, можжевельника. Мы можем использовать любую хвою, кроме ели. Если мы говорим про композиции, которые будут стоять на улице в холоде, то там можно использовать и ель.