Любит готовить шарлотку, носить платья и водить машину. Побывали в гостях у спортсменки Кристины Феклистовой

Столицу заполонил аромат печеных яблок. Классический рецепт шарлотки за многие годы претерпел тысячи изменений, однако одно в ней неизменно – воспоминания детства.

Кристина Феклистова, призер чемпионата мира по фехтованию на колясках:

Я очень люблю шарлотку, потому что это какое-то воспоминание о детстве, о радости, беззаботности. Моя мама всегда работала, но воскресные радости – это всегда были семейные выпечки. Кристина родилась в белорусской деревеньке Шавляны. Девочка спокойная, одухотворенная – мамино счастье – беззаботно жила до 15 лет, а потом в мгновение ока все перевернулось.

Кристина Феклистова:

Не было никакой травмы, никакого трагического случая. Просто одной прекрасной весной стало непонятно тяжело ходить. Начались странные симптомы, с которыми я, конечно, незамедлительно обратилась к врачу. С того дня все и понеслось. Обследование в одной больнице, в районной, затем – областной, потом Минск. Можно сказать, так детство и закончилось. Мой диагноз звучит как множественные арахноидальные кисты. В спорт я попала по счастливой случайности, наверное. Это была программа по подготовке колясочников к управлению коляской активного типа. И там совершенно случайно я встретила ребят, которые помогли мне на первых порах погрузиться в эту жизнь, в мое новое состояние. Кстати, университет я заканчивала, да и поступила, уже будучи в инвалидной коляске. Хотя до этого я даже про высшее образование не особо размышляла. Мне нравилось учиться. Вся эта движуха. Там я встретила свою подружку, с которой общаемся до сих пор.

Теперь Кристина может похвастаться россыпью медалей с разных международных турниров. За семь лет в ее в копилке собралось более 30 разных наград. Самые дорогие из них – две бронзы с чемпионата мира и Европы. За это время Кристина побывала более чем в 15 странах, теперь у нее много друзей и далеко за пределами страны. Именно спорт открыл новые горизонты. Кристина Феклистова:

Вот мои медали за последний год. Я не храню медали дома, все отвожу маме. Мне кажется, мамам это важнее, чем мне – сам атрибут победы. Мои победы живут внутри меня, и это другое. Это с летних Паралимпийских игр. Шарлотка пошкваркивает в духовке. Кристина демонстрирует свой гардероб.

Платьица для девочек нужно иметь на все случаи жизни. Платье на осенне-весенний сезон, тепленькое. Люблю что-то девчачье, на контрасте со спортивной одеждой, чтобы раскрыть свою женственность, привлекательность. Я считаю, что платья должны быть в гардеробе у каждой девочки, независимо от положения, состояния.

Девочки всегда остаются девочками, поэтому косметики у меня много. Мне кажется, даже больше, чем нужно одному человеку. Но ничего не могу с собой поделать. Если нужно себя порадовать, то это косметика. Спортивные костюмы – это мой главный приоритет и основная одежда. Только вернулись с соревнований, с летних Паралимпийских игр в Сочи, поэтому все еще сушится.

– Заходи.

– О, как вкусно пахнет! М-м-м, моя любимая шарлотка.

– О, ты с чаем!

Анастасия Костючкова, призер чемпионата Европы по фехтованию на колясках:

Спорт мне дал многое, а самое главное – близких и семью. Я очень довольна, что они у меня есть и всегда поддерживают. Взяла в Сочи две медали – золото и бронзу.

Красивая получилась. Главное – не уронить. Пора уже на тренировку!

Кристина Феклистова:

Я вожу совсем чуть-чуть, поэтому страх еще. Я люблю это, конечно, кайфую. Происходит самый сложный процесс в жизни колясочника – переложить коляску на сиденье. Тут у всех свои технологии. Нужно снять колеса, потом раму, перекинуть через себя. Стереотип участи инвалида тает на глазах. Если ты хочешь и стремишься дышать полной грудью, то можешь не сомневаться – возможности тебя найдут.

Сергей Красневский, старший тренер национальной команды Беларуси по фехтованию на колясках:

Вообще, они у нас приделанные. Мы только меняем, если правша/левша. Вот, фамилиями девочек они подписаны. Только если левша приходит, приходится переворачивать платформу, перецеплять ее, переделывать. Это какой-то кусочек времени – минут 5-7 надо на каждую.

Кристина и Анастасия паркуются. Дорога на тренировку не меняется уже пять лет. Вот и любимая работа. Вышел сам – помоги другу. Сергей Ккрасневский:

Очень сложно, потому что вид спорта своеобразный. Из-за этого тяжело. И вообще молодежь больше стремится в компьютеры, телевизоры, квартиры. Не все готовы отдаться спорту, поэтому тяжеловато. Но зато кто приходит, тьфу-тьфу-тьфу, не уходит.