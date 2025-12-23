Наезды во время рождественских мероприятий: пострадавшие в Нидерландах и Германии

Торжество прервала 56-летняя местная жительница, которая въехала на автомобиле в толпу. Она получила легкие травмы и была задержана. В тот же день еще один наезд произошел на западе Германии в городе Гисен. Автомобиль протаранил автобусную остановку. Водителем оказался 32-летний гражданин Азербайджана. По данным полиции, перед этим он столкнулся с несколькими машинами. Нарушителя арестовали. В общей сложности от двух инцидентов пострадали более 10 человек. Пять из них находятся в тяжелом состоянии.