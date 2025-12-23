При крушении самолета ВМС Мексики в Техасе погибли пять человек

По данным Министерства военно-морских сил Мексики, в авиакатастрофе военного самолета в Техасе погибли пять человек и двое выжили, а судьба еще одного человека пока остается неизвестной. Всего на борту самолета находилось восемь человек – четверо военных и четверо гражданских лиц. Об этом пишет РИА Новости.

Самолет King Air выполнял гуманитарный медицинский рейс и потерпел крушение при попытке посадки в районе Галвестона. Поисково-спасательная операция в координации с властями США продолжается.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер