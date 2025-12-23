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При крушении самолета ВМС Мексики в Техасе погибли пять человек

23 декабря 2025 09:48
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При крушении самолета ВМС Мексики в Техасе погибли пять человек-0

По данным Министерства военно-морских сил Мексики, в авиакатастрофе военного самолета в Техасе погибли пять человек и двое выжили, а судьба еще одного человека пока остается неизвестной. Всего на борту самолета находилось восемь человек – четверо военных и четверо гражданских лиц. Об этом пишет РИА Новости.

Самолет King Air выполнял гуманитарный медицинский рейс и потерпел крушение при попытке посадки в районе Галвестона. Поисково-спасательная операция в координации с властями США продолжается.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# Крушение

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