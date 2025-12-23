В США прошли шуточные похороны одноцентовой монеты – пенни, чеканку которой прекратили в ноябре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В церемонии участвовали актеры в образах бывших президентов США, а также персонажей из голливудских фильмов. Мероприятие символично организовали у мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне. Именно он стал первым лидером США изображенным на пенни. Монета выпускалась в США 232 года, однако несмотря на приостановку чеканки сохраняет статус законного платежного средства.

Решение расстаться с пенни власти США объяснили неактуальностью, ростом издержек на его производство. В общем, пенни съела инфляция. Согласно свежему соцопросу, американцы недовольны ростом стоимости жизни. Более половины граждан считают, что их благополучие ухудшилось.