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В США прошли шуточные похороны одноцентовой монеты

23 декабря 2025 08:42
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В США прошли шуточные похороны одноцентовой монеты – пенни, чеканку которой прекратили в ноябре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США прошли шуточные похороны одноцентовой монеты-2

В церемонии участвовали актеры в образах бывших президентов США, а также персонажей из голливудских фильмов. Мероприятие символично организовали у мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне. Именно он стал первым лидером США изображенным на пенни. Монета выпускалась в США 232 года, однако несмотря на приостановку чеканки сохраняет статус законного платежного средства.

Решение расстаться с пенни власти США объяснили неактуальностью, ростом издержек на его производство. В общем, пенни съела инфляция. Согласно свежему соцопросу, американцы недовольны ростом стоимости жизни. Более половины граждан считают, что их благополучие ухудшилось.

# США

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